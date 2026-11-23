Una mujer de 60 años fue encontrada sin vida en un canal de riego de Contralmirante Guerrico, en Río Negro, durante la mañana del domingo 22 de noviembre. La Fiscalía de General Roca inició una investigación bajo la calificación de femicidio para determinar las circunstancias de su muerte.

El hallazgo ocurrió en un sector rural próximo a Chacra 80, después de un aviso a la línea 911. Personal de Bomberos acudió al lugar y retiró el cuerpo del agua.

Posteriormente intervinieron integrantes del Gabinete de Criminalística, el médico policial y efectivos de la Brigada de Investigaciones de Allen. Las primeras tareas se concentraron en preservar el escenario y reunir elementos para la causa.

Rastrillajes y allanamientos para reconstruir lo ocurrido

Personal de la Subcomisaría 54, Bomberos y Defensa Civil realizó búsquedas en los alrededores del canal de riego. Los procedimientos abarcaron el entorno rural donde fue localizada la víctima.

En paralelo, la Fiscalía ordenó allanamientos en inmuebles relacionados con el expediente. Las medidas fueron supervisadas por autoridades del Ministerio Público Fiscal y ejecutadas en coordinación con la Policía de Río Negro.

Los investigadores también tomaron declaraciones testimoniales para establecer los movimientos de la mujer antes del hallazgo. El objetivo es reconstruir sus últimas horas y determinar cómo llegó al lugar.

La autopsia será central para establecer la causa de muerte

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca para la realización de la autopsia. Ese examen deberá aportar información sobre las causas y las condiciones del fallecimiento.

La identidad de la mujer no fue difundida y tampoco se comunicaron resultados de los allanamientos ni de los peritajes. Hasta el momento, no se informaron detenciones vinculadas con el hallazgo en el canal de riego.

La investigación en Río Negro continúa a cargo de la Fiscalía de General Roca, que analizará las pruebas reunidas y los testimonios. Aunque el expediente se tramita bajo la calificación de femicidio, las circunstancias de la muerte permanecen bajo investigación.