Las tareas de la Municipalidad comprenden el retiro de lámparas de sodio colgantes y la colocación de 40 nuevas columnas con artefactos LED. La acción permite optimizar la iluminación urbana, brindar mayor seguridad en la vía pública y lograr un sistema sustentable.
La Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva intervención de modernización del sistema de alumbrado público en jurisdicción de la comisión vecinal Villa Hermosa, con el objetivo de optimizar la iluminación urbana y brindar mayor seguridad en la vía pública.
Se avanza con la remoción de antiguas lámparas de sodio colgantes, que son reemplazadas por infraestructura moderna. En la ocasión se instalan 40 nuevas columnas metálicas equipadas con artefactos de tecnología LED.
El operativo continuará hasta completar la colocación y el encendido de la totalidad de los equipos previstos en ese sector de la ciudad.
Con estas intervenciones, el municipio busca jerarquizar los espacios barriales, mejorar la visibilidad nocturna para peatones y conductores, y avanzar hacia un sistema de alumbrado público más eficiente y sustentable.