Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y $4,3 millones secuestrados por narcomenudeo

Un operativo contra el narcomenudeo se concretó en Concepción del Uruguay, donde efectivos de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional realizaron cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Gustavo A. Díaz, con intervención de la Fiscalía N.º 5, encabezada por el Dr. Eduardo Santos, publicó Uruguayenses.

Uno de los principales focos del operativo fue en el barrio San Vicente, donde se concretaron intervenciones en domicilios ubicados sobre calle Posadas y calle Celia Torra. Además, otro procedimiento se desarrolló en el barrio La Tablada.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Como resultado, fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, mientras que otras siete quedaron identificadas y supeditadas a la investigación judicial.

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Más de $4,3 millones y drogas secuestradas

Durante los allanamientos se secuestraron más de $4,3 millones en efectivo, además de clorhidrato de cocaína, marihuana y flores de cannabis.

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También fueron incautados teléfonos celulares, un vehículo, armas de fuego, municiones, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El operativo contó con la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, junto con las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Uruguay, Colón y Gualeguaychú.

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La causa continúa en trámite y los elementos secuestrados serán analizados para determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización de estupefacientes investigada.