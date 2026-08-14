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Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y $4,3 millones secuestrados por narcomenudeo

Los allanamientos se realizaron en la noche del jueves en cuatro domicilios. Se secuestró cocaína, marihuana, flores de cannabis, celulares, un vehículo, armas de fuego y documentación.

14 de Agosto de 2026
Durante los cuatro allanamientos se secuestraron armas y drogas
Durante los cuatro allanamientos se secuestraron armas y drogas Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Los allanamientos se realizaron en la noche del jueves en cuatro domicilios. Se secuestró cocaína, marihuana, flores de cannabis, celulares, un vehículo, armas de fuego y documentación.

Un operativo contra el narcomenudeo se concretó en Concepción del Uruguay, donde efectivos de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional realizaron cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico.

 

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Gustavo A. Díaz, con intervención de la Fiscalía N.º 5, encabezada por el Dr. Eduardo Santos, publicó Uruguayenses.

 

Uno de los principales focos del operativo fue en el barrio San Vicente, donde se concretaron intervenciones en domicilios ubicados sobre calle Posadas y calle Celia Torra. Además, otro procedimiento se desarrolló en el barrio La Tablada.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

 

Como resultado, fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, mientras que otras siete quedaron identificadas y supeditadas a la investigación judicial.

Foto: Uruguayenses Digital
Foto: Uruguayenses Digital

Más de $4,3 millones y drogas secuestradas

 

Durante los allanamientos se secuestraron más de $4,3 millones en efectivo, además de clorhidrato de cocaína, marihuana y flores de cannabis.

Foto: Uruguayenses Digital
Foto: Uruguayenses Digital

 

También fueron incautados teléfonos celulares, un vehículo, armas de fuego, municiones, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

 

El operativo contó con la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, junto con las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Uruguay, Colón y Gualeguaychú.

Foto: Uruguayenses Digital
Foto: Uruguayenses Digital

 

La causa continúa en trámite y los elementos secuestrados serán analizados para determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización de estupefacientes investigada.

Temas:

Concepción del Uruguay narcomeneduo secuestro
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