Video: adolescente apuñaló y mató a un joven tras una pelea frente a una barbería

Un adolescente de 15 años apuñaló y mató a un joven de 26 años tras una pelea frente a una barbería de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda. El hecho ocurrió el jueves cerca de las 13, quedó registrado por una cámara de seguridad y el acusado fue detenido poco después.

La víctima fue identificada como Rodrigo Zubich, quien sufrió una herida de arma blanca en el tórax. Tras el ataque, fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde falleció debido a la gravedad de la lesión.

El adolescente escapó inmediatamente después de la agresión, pero efectivos policiales desplegaron un operativo y consiguieron localizarlo. Debido a su edad, el caso quedó bajo intervención del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Una discusión terminó en una pelea

El episodio ocurrió en un comercio ubicado sobre calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, en Dock Sud.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Zubich se encontraba en el lugar cuando llegó el adolescente. Por motivos que forman parte de la investigación, comenzó una discusión en la que el menor habría insultado al joven y lo habría desafiado a pelear.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la barbería.

Horror: Un adolescente de 15 años asesinó a puñaladas a un joven de 26, en un hecho ocurrido en una barbería de Dock Sud, en el partido de Avellaneda. El menor quedó a disposición de la Justicia que le aplicó una medida de seguridad. IMÁGENES SENSIBLES pic.twitter.com/VbfAIHDn6K — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) August 14, 2026

Según la información conocida hasta el momento, ambos salieron hacia la puerta del establecimiento y allí comenzó el enfrentamiento físico. Durante la pelea, el adolescente extrajo un cuchillo y le provocó a Zubich una herida en el tórax. Inmediatamente después escapó.

La víctima murió en el hospital

Tras la agresión, quienes se encontraban en el lugar solicitaron asistencia para el joven herido. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado de urgencia al Hospital Fiorito.

Pese a la atención médica recibida, Zubich murió poco después de ingresar al establecimiento sanitario como consecuencia de la lesión sufrida.

Las imágenes obtenidas por las cámaras se convirtieron en uno de los elementos incorporados a la investigación para reconstruir los momentos previos al ataque y determinar cómo se originó el conflicto.

Detuvieron al adolescente de 15 años

Efectivos de la Comisaría de Dock Sud intervinieron después del homicidio y lograron detener al sospechoso pocas horas después.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Avellaneda-Lanús.

El adolescente quedó imputado por homicidio simple. A pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías Nº2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad para el acusado.

La Justicia continuará con la incorporación de pruebas y testimonios para establecer las circunstancias que desencadenaron la discusión y determinar la mecánica completa del ataque que terminó con la muerte del joven.