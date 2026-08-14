Hay un detenido por el crimen de una militante trans en Rosario

Un joven de 24 años fue detenido este jueves como principal sospechoso del asesinato de Gabriela Banach, la mujer trans hallada muerta el martes pasado en Cerrito al 600.

La detención se llevó adelante tras el análisis de registros de videovigilancia que permitió aportar información para reconstruir la secuencia del hecho y avanzar sobre la identidad de la persona presuntamente vinculada. Con los elementos reunidos durante la pesquisa, los investigadores avanzaron sobre la localización del principal sospechoso, publicó La Capital.

La Fiscalía Regional comunicó este martes que el joven fue identificado como Juan Gabriel A. y será llevado a audiencia imputativa en los próximos días. La detención se realizó en las primeras horas de la tarde en Moreno al 1900, en las inmediaciones del parque Independencia.

La investigación continúa bajo las directivas del fiscal Urruticoechea, de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, con el objetivo de determinar el grado de participación del detenido y establecer con precisión la mecánica y las circunstancias en las que se produjo el crimen.

El crimen de Gabriela Banach

Los primeros datos y testimonios aportados a la investigación indican que un llamado al 911 cerca de las 23 del martes puso aviso del hallazgo de una mujer desvanecida en un tercer piso ubicado en Cerrito al 600. Los vecinos alcanzaron a verla desde los departamentos linderos y así dieron aviso a la policía.

Una vez en el lugar, y ante la falta de respuestas al llamar a la puerta del departamento, los agentes ingresaron por la fuerza. Allí se encontraron con la mujer desvanecida y a los pocos minutos confirmaron que estaba fallecida. En el lugar los médicos de la policía determinaron heridas en piernas y golpes en el rostro.

Esa información preliminar comenzó a confirmarse horas después en el Instituto Médico Legal y la Fiscalía inició una investigación por presunto femicidio. La autopsia realizada este miércoles por la tarde determinó que la causa del fallecimiento fue traumatismo de cráneo.

Los vecinos contaron que previo al llamado a la policía se escuchó una discusión. En ese marco también advirtieron que una mujer pedía auxilio. Todo forma parte de la investigación iniciada a partir de un posible femicidio.

En el lugar del hecho también se observó un marcado desorden en distintos ambientes y signos compatibles con un posible forcejeo. Asimismo, se constató el faltante de un televisor.

Otro de los elementos considerados por los investigadores fue que la puerta de ingreso al inmueble se encontraba cerrada con llave y debió ser violentada para permitir el acceso.

La comunidad travesti trans pide justicia

Una sentida movilización se realizó este jueves tras la noticia en las últimas horas del crimen de Gabriela Banach. La manifestación fue encabezada principalmente por sus compañeras de Rosario, quienes la recordaron como una activista por los derechos de la comunidad trans.

Más allá del asesinato y la causa judicial apenas iniciada, y por ahora sin avances, las compañeras de Gabriela puntualizaron en las condiciones estructurales de la comunidad. "No es un último golpe el que la mata o termina quitándole la vida a Gabi, sino es el abandono sistemático", sostuvieron.

"Gabi era una luchadora incansable por vivienda para las personas travestis trans. Nos gustaría estar reunidas por otro motivo y no este que nos enluta una vez más, que nos lleva a una compañera", sostuvo una de las manifestantes. En ese sentido remarcaron: "Los distintos niveles del Estado son responsables del abandono sistemático que hay históricamente a la comunidad travesti trans".