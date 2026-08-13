 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Balearon a un hombre en Concepción del Uruguay: los agresores habrían provocado seis disparos

El episodio ocurrió este jueves a las 20:30 en un lavadero de la zona centro-norte de La Histórica. La víctima fue trasladada al Hospital Urquiza ya que habría sido alcanzada por al menos una bala.

13 de Agosto de 2026
El episodio ocurrió en un lavadero en la noche del jueves
El episodio ocurrió en un lavadero en la noche del jueves Foto: La Pirámide

El episodio ocurrió este jueves a las 20:30 en un lavadero de la zona centro-norte de La Histórica. La víctima fue trasladada al Hospital Urquiza ya que habría sido alcanzada por al menos una bala.

Un hombre recibió al menos un disparo de arma de fuego este jueves en Concepción del Uruguay, luego de que agresores provocaran seis disparos en el frente de un lavadero ubicado en Fray Mocho y boulevard 12 de Octubre, según publicó La Pirámide.

 

Además, trascendió que los agresores habrían escapado en una moto tras el episodio, ocurrido alrededor de las 20:30.

Foto: La Pir&aacute;mide
Foto: La Pirámide

 

En tanto, la víctima fue asistida y trasladada al Hospital Justo José de Urquiza, donde recibió atención médica. Personal policial intervino en el lugar y trabaja para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los autores.

Allanamientos por narcomenudeo

 

La Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional llevan adelante procedimientos en diferentes domicilios de Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación judicial por narcomenudeo.

Foto: Uruguayenses
Foto: Uruguayenses

 

Durante la noche de este jueves se desplegó un importante operativo en distintos sectores de Concepción del Uruguay, con allanamientos simultáneos vinculados a una causa por presunto narcomenudeo, publicó Uruguayenses Digital.

 

Los procedimientos son realizados de manera conjunta por efectivos de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, a partir de órdenes emitidas por la Justicia.

Foto: Uruguayenses
Foto: Uruguayenses

 

Uno de los principales focos del operativo se encuentra en el barrio San Vicente, donde se concretan intervenciones en domicilios ubicados sobre calle Posadas y calle Celia Torra. En ambos puntos se observa un amplio despliegue de personal de las fuerzas de seguridad.

Foto: Uruguayenses
Foto: Uruguayenses

 

Además, otro procedimiento se desarrolla en el barrio La Tablada, donde también participan agentes de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería.

 

Los allanamientos continuaban en desarrollo durante la noche y, hasta el momento, no se habían comunicado oficialmente detenciones ni el secuestro de elementos relacionados con la investigación.

 

Se espera que, una vez finalizados los procedimientos, las autoridades informen los resultados de los operativos y aporten mayores detalles sobre la causa que dio origen a los allanamientos.

Temas:

Concepción del Uruguay disparos herido de bala
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso