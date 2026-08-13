Balearon a un hombre en Concepción del Uruguay: los agresores habrían provocado seis disparos

El episodio ocurrió en un lavadero en la noche del jueves

Un hombre recibió al menos un disparo de arma de fuego este jueves en Concepción del Uruguay, luego de que agresores provocaran seis disparos en el frente de un lavadero ubicado en Fray Mocho y boulevard 12 de Octubre, según publicó La Pirámide.

Además, trascendió que los agresores habrían escapado en una moto tras el episodio, ocurrido alrededor de las 20:30.

Foto: La Pirámide

En tanto, la víctima fue asistida y trasladada al Hospital Justo José de Urquiza, donde recibió atención médica. Personal policial intervino en el lugar y trabaja para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los autores.

Allanamientos por narcomenudeo

La Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional llevan adelante procedimientos en diferentes domicilios de Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación judicial por narcomenudeo.

Foto: Uruguayenses

Durante la noche de este jueves se desplegó un importante operativo en distintos sectores de Concepción del Uruguay, con allanamientos simultáneos vinculados a una causa por presunto narcomenudeo, publicó Uruguayenses Digital.

Los procedimientos son realizados de manera conjunta por efectivos de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, a partir de órdenes emitidas por la Justicia.

Foto: Uruguayenses

Uno de los principales focos del operativo se encuentra en el barrio San Vicente, donde se concretan intervenciones en domicilios ubicados sobre calle Posadas y calle Celia Torra. En ambos puntos se observa un amplio despliegue de personal de las fuerzas de seguridad.

Foto: Uruguayenses

Además, otro procedimiento se desarrolla en el barrio La Tablada, donde también participan agentes de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería.

Los allanamientos continuaban en desarrollo durante la noche y, hasta el momento, no se habían comunicado oficialmente detenciones ni el secuestro de elementos relacionados con la investigación.

Se espera que, una vez finalizados los procedimientos, las autoridades informen los resultados de los operativos y aporten mayores detalles sobre la causa que dio origen a los allanamientos.