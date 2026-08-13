Premios Municipales de Arte 2026 distinguieron a artistas de distintas disciplinas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y reunió trabajos de diferentes generaciones. Se presentaron 183 propuestas en distintas disciplinas, con premios económicos de hasta $2 millones. Artistas galardonados compartieron con Elonce la historia detrás de sus obras.
Los Premios Municipales de Arte 2026 distinguieron en Paraná a artistas de distintas generaciones y disciplinas durante una ceremonia realizada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La convocatoria reunió 183 propuestas y otorgó primeros, segundos y terceros premios, además de menciones especiales.
La intendenta Rosario Romero participó del encuentro y puso en valor el aporte de los artistas a la sociedad. "El que hace arte hace belleza, transmite no solamente su idea, su sentimiento, sino que además acompaña a generaciones enteras", expresó ante Elonce. Además, aseguró que "desde el Estado municipal vamos a seguir estimulando que eso suceda".
El secretario de Cultura de la Municipalidad, Rubén Clavenzani, destacó en la entrevista la cantidad y diversidad de participantes. "Se presentaron casi tres generaciones, distintas franjas etarias", indicó. Las categorías contemplaron artes escénicas, artes visuales, arte textil y cerámica, poesía ilustrada, música y danza.
Obras premiadas y las historias detrás de sus creadores
Entre los artistas reconocidos estuvieron Diego Alfonso y Francisco Chávez, autores de Asedie, una obra realizada sobre una chapa de bronce mediante la técnica de cincelado. Alfonso, oriundo de Corrientes y radicado en Paraná, explicó que buscaron expresar una idea conjunta a través del metal. Chávez fue el encargado del trabajo de orfebrería, mientras que su compañero realizó el diseño.
También recibió una mención Ana Garello, quien presentó un acrílico sobre tela junto a Cintia Rodríguez en la categoría Poema Ilustrado. "Estoy muy feliz de haber ganado una mención y siempre colaborar con el arte en Paraná", sostuvo.
En danza, el grupo Cuatro Latidos obtuvo el tercer premio con su propuesta de flamenco. Las integrantes Candelaria y Florencia celebraron el reconocimiento y calificaron la distinción como "un mimo para los artistas". Durante la ceremonia presentaron un fragmento de Ecos de lo Hondo, obra concebida como homenaje a Federico García Lorca.
Poema ilustrado, danza y canción inédita
Otro de los principales reconocimientos correspondió a Federico Maín y su compañera, quienes consiguieron el primer premio adquisición en Poema Ilustrado con PER. "Podrían ser las siglas de Poesía de Entre Ríos, Profesores de Entre Ríos o Películas de Entre Ríos", explicaron sobre la propuesta. El objetivo, señalaron, fue utilizar ese juego de palabras para invitar al público a construir diferentes sentidos alrededor de la obra.
En canción inédita también fueron reconocidos distintos músicos. Catriel Riedel consiguió el tercer premio con una composición sobre el lugar de la música en su vida y la realidad de quienes combinan el arte con otros trabajos. "Estoy muy feliz por el lugar que se le está dando a la cultura con estas convocatorias. Es importantísimo", manifestó.
Premios de hasta $2 millones para incentivar la creación
Otro de los músicos galardonados fue Gustavo González, quien destacó que el reconocimiento significó una validación para el proyecto artístico que desarrolla desde hace años. "Hay muchísimas sensaciones encontradas, más que nada de validación de este proyecto artístico", expresó al recibir la distinción.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, explicó que los premios económicos rondaron los $2 millones, $1,5 millones y $1 millón, según cada categoría y disciplina. Los montos ya fueron depositados a los ganadores. "Es un día para celebrar", sostuvo y remarcó que el propósito es generar incentivos para que surjan nuevas canciones, obras teatrales y propuestas de danza.
La celebración también permitió mostrar parte de las producciones seleccionadas y generar un encuentro entre los protagonistas de la cultura paranaense. La muestra de artes visuales permanecerá abierta durante todo el mes en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde el público podrá conocer parte de las obras reconocidas en esta edición.