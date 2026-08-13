Alejandra Maglietti denunció amenazas de muerte contra su hijo y rompió en llanto: “No puedo dormir del miedo”

Alejandra Maglietti atraviesa horas de angustia luego de recibir una serie de amenazas de muerte dirigidas contra su hijo Manu, de apenas un año. La conductora contó entre lágrimas lo sucedido durante la madrugada y anunció que llevará los mensajes a la Justicia.

La abogada relató la situación en vivo durante Story Time, el programa que conduce junto a Nazarena y Barbie Vélez en Bondi Live. Visiblemente afectada, explicó que nunca había atravesado una situación similar y que el episodio le provocó un profundo temor por la seguridad de su hijo.

“Amenazaron de muerte a mi hijo. Estoy angustiada porque es la primera vez que me pasa. Yo soy mamá primeriza, mi hijo tiene un año. Fue horrible. ¿Qué les pasa por la cabeza? No lo entiendo”, expresó Maglietti con la voz quebrada.

Y agregó: “No me podía dormir porque me empezó a agarrar miedo. Me pegó así porque no estoy acostumbrada, fue muy fuerte y todavía lo estoy procesando”.

El conflicto que desató la polémica

Todo comenzó después de un episodio que Maglietti protagonizó en el edificio donde vive, en la Ciudad de Buenos Aires. Según contó, había bajado a buscar empanadas y, al regresar, se encontró en el ascensor con un pitbull sin bozal perteneciente a uno de sus vecinos.

La conductora aseguró que no era la primera vez que veía al animal sin las medidas de seguridad correspondientes en los espacios comunes. Molesta por la situación, realizó un descargo en redes sociales y cuestionó al dueño del perro y al administrador del edificio.

“¡Indignada estoy! Son unos irresponsables y forros. ¡Harta!”, había escrito. También manifestó su preocupación por la seguridad de su hijo y reclamó que se cumplan las medidas previstas para la circulación de perros considerados potencialmente peligrosos.

El planteo tomó mayor repercusión debido a que, por esos días, había trascendido la muerte de un niño de tres años en Córdoba tras ser atacado por un perro, lo que volvió a instalar el debate sobre la tenencia de determinadas razas.

Maglietti aclaró su postura sobre los pitbulls

La polémica se intensificó cuando Maglietti respondió afirmativamente a una publicación en la que se planteaba prohibir la tenencia y crianza de pitbulls. La conductora explicó posteriormente que se trató de una reacción impulsiva que decidió borrar.

“Agarré y me descargué en Twitter. En la vorágine de que estaba enojada, contesté otro posteo que decía que había que prohibirlos, pero después lo borré porque no es una discusión que estoy dispuesta a dar, porque no sé si es correcto”, explicó.

Según su relato, un portal retomó aquella interacción y publicó un contenido que, a su entender, presentó sus palabras fuera de contexto. A partir de esa situación

comenzaron a multiplicarse los mensajes agresivos que recibió en redes sociales.

“La pasé horrible”: la decisión de llevar el caso a la Justicia

Maglietti contó que los mensajes más graves llegaron durante la madrugada y que la situación la dejó profundamente afectada.

“Me empezaron a llegar una cantidad de mensajes violentos. La pasé horrible, todavía estoy angustiada. ¿Tanto por una boludez? ¿Qué les pasa por la cabeza? Me pareció muy heavy. Por ahí estoy exagerando, pero no estoy acostumbrada”, sostuvo.

Ante la gravedad de las amenazas, la conductora confirmó que presentará los mensajes ante la Justicia para realizar la denuncia correspondiente.

Además, volvió a aclarar públicamente cuál es su postura frente al conflicto y cuestionó a los medios que, según consideró, utilizaron sus declaraciones para generar una polémica mayor.

“Yo no quiero que prohíban ninguna raza, quiero que usen bozal en lugares públicos. Dejen de usarme desde los portales para generar debate y ponerme como carne de cañón para que ataquen. No sean mala leche”, expresó.

La conductora aseguró que continúa procesando lo ocurrido y que su principal preocupación ahora es la seguridad de su hijo, luego de una madrugada marcada por el miedo y la angustia.