Muri López Benítez mostró su nueva imagen durante sus vacaciones con Lisandro Martínez

Antes de volver a Europa, Muri López Benítez y Lisandro Martínez pasaron sus vacaciones junto a su hija Aurora en Gualeguay, la ciudad entrerriana donde ambos nacieron. Durante su estadía, la influencer y bailarina visitó a un profesional especializado en tratamientos faciales y posteriormente mostró su nueva imagen.

El especialista difundió fotografías y videos del encuentro a través de las redes sociales, donde agradeció públicamente a Muri por confiar en su trabajo. Ella también compartió el contenido y destacó tanto el profesionalismo como la atención recibida durante la consulta.

Sin embargo, ninguno de los dos explicó cuál fue el procedimiento efectuado. Entre los usuarios que observaron las imágenes se multiplicaron los comentarios sobre un aparente cambio en los labios de la influencer, aunque esa intervención específica no fue confirmada.

El cambio que llamó la atención de sus seguidores

El profesional que atendió a Muri se presenta como especialista en armonización facial, aplicación de rellenos y toxina botulínica. Por ese motivo, las publicaciones generaron consultas acerca del tratamiento elegido por la pareja del defensor argentino.

En las imágenes posteriores se observa a la bailarina con labios más voluminosos y definidos, piel luminosa y mejillas suavemente sonrojadas. Pese a las especulaciones, no se brindaron detalles sobre los productos, las técnicas utilizadas ni el alcance del retoque.

La armonización facial comprende diferentes procedimientos mínimamente invasivos destinados a modificar o equilibrar determinados rasgos. No obstante, ante la ausencia de una confirmación, no es posible establecer cuál de esas técnicas fue aplicada en este caso.

[REDES] Tras un retoque estético y un tratamiento, "Muri" López Benítez, pareja de "Licha" Martínez, lució la perfección de su piel, a los 27 años. 💅🪞 https://t.co/eqNuteqT7T pic.twitter.com/rHw1FjMsV4 — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 12, 2026

Las vacaciones de Muri López Benítez y Lisandro Martínez

Además de mostrar su paso por el consultorio, Muri López Benítez y Lisandro Martínez compartieron diferentes momentos de sus días en Gualeguay. La pareja regresó a Entre Ríos acompañada por Aurora para reencontrarse con familiares, amigos y las costumbres de su ciudad natal.

La familia reside habitualmente en Manchester debido a la carrera deportiva del defensor en el Manchester United. A pesar de la distancia, suelen aprovechar sus períodos de descanso para regresar a la Argentina y pasar tiempo en un entorno alejado de la exigencia del fútbol europeo.

En sus publicaciones recientes aparecieron en parques, reuniones familiares y meriendas al aire libre. Una de las postales mostró a los tres sobre un sendero rodeado de árboles: el futbolista llevaba ropa deportiva, mientras Muri sostenía a su hija en brazos.

Una relación de más de una década

Muri López Benítez y Lisandro Martínez mantienen una relación desde hace más de diez años y comparten habitualmente algunos aspectos de su vida familiar en las redes sociales. Las fotografías de sus vacaciones combinaron la exposición generada por el retoque estético con escenas cotidianas junto a su hija.

La influencer también mostró actividades vinculadas con las tradiciones de Gualeguay, ciudad a la que la familia regresa cada vez que su calendario se lo permite. Esas publicaciones reflejan el contraste entre su vida habitual en Inglaterra y el vínculo que conservan con sus raíces entrerrianas.

En esta oportunidad, la nueva imagen de Muri fue la que concentró la atención de sus seguidores. Sin revelar qué tratamiento se realizó, la bailarina agradeció la atención recibida y exhibió el resultado antes de continuar disfrutando de sus vacaciones familiares.