“Es un ser humano distinto a todos”: el elogio de un técnico a Messi tras su regreso

El regreso de Lionel Messi a las canchas, apenas cuatro días después de la muerte de su padre Jorge, generó un profundo reconocimiento entre los protagonistas del encuentro que Inter Miami perdió 3-2 ante León. El astro ingresó durante el segundo tiempo y recibió elogios por su fortaleza para competir en medio de un momento personal especialmente doloroso.

Aunque inicialmente sorprendió su presencia entre los suplentes, el rosarino entró en lugar de Dániel Pintér, autor del primer gol de Las Garzas. Sus compañeros lo buscaron durante el complemento y el capitán argentino generó peligro, incluso mediante un intento de gol olímpico.

El resultado, sin embargo, terminó siendo adverso para Inter Miami. Los errores defensivos permitieron que el conjunto mexicano revirtiera el marcador en dos oportunidades y consiguiera la victoria que dejó al equipo estadounidense eliminado de la Leagues Cup.

El contundente elogio de Javier Gandolfi a Messi

Después del encuentro, Javier Gandolfi, entrenador de León, fue consultado sobre la presencia de Messi en el campo de juego. El técnico argentino destacó tanto su carácter competitivo como la dimensión humana del futbolista.

“El mejor de la historia” 🦁🇦🇷 Esto dijo Javier Gandolfi sobre Lionel Messi, luego de que el campeón del mundo jugara el segundo tiempo del León-Inter de Miami ⚽️ El padre de Lionel, Jorge, falleció hace pocos días ⚫️ https://t.co/0KHaWBZRXO pic.twitter.com/kGvnm5oSQl — FUTBOL DE CHOCOLATE (@chocofut_29) August 13, 2026

“Para que entiendan lo que es Leo Messi, hoy queda demostrado. Es un animal de la competencia. Es el mejor de la historia dentro del campo de juego”, expresó Gandolfi durante la conferencia de prensa.

El entrenador profundizó su reconocimiento al capitán y agregó: “Después, con acciones que vemos a la distancia, es un ser humano totalmente distinto a todos”. Sus palabras estuvieron vinculadas con la decisión del rosarino de regresar rápidamente a la actividad después de despedir a su padre.

Guillermo Hoyos habló del dolor del capitán

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, también fue consultado sobre cómo se resolvió la participación del futbolista. Sin brindar precisiones deportivas, eligió concentrarse en el complejo momento personal que atraviesa su dirigido.

Hoyos recordó su propia experiencia tras perder a su padre y remarcó que se trata de un dolor que puede extenderse durante mucho tiempo. “Cuando lo perdí, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe”, manifestó.

El técnico también elogió a Jorge y al entorno del capitán argentino: “Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, es una cosa muy dolorosa”. Las declaraciones llegaron durante la misma jornada en que el futbolista publicó una emotiva carta para despedir a su padre.