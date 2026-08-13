Surfista argentino murió tras sufrir un accidente mientras corría grandes olas en la Isla de Pascua

Un surfista argentino murió ahogado mientras corría grandes olas en Rapa Nui, territorio chileno popularmente conocido como Isla de Pascua. La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, de 40 años y oriundo de Mar del Plata, quien desde hacía algunos años residía en la isla junto a su pareja.

El accidente ocurrió el martes, alrededor de las 16.30, cuando Balado practicaba surf acompañado por otras dos personas en un sector caracterizado por rompientes de alta peligrosidad y presencia de rocas.

De acuerdo con información de las autoridades marítimas chilenas difundida por medios locales, la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Al momento del episodio no había avisos especiales por condiciones meteorológicas adversas, marejadas o mal tiempo.

El accidente mientras terminaban de surfear

Las primeras reconstrucciones señalaron que Balado sufrió un inconveniente mientras realizaba una maniobra en la rompiente, cuando el grupo se disponía a finalizar la actividad.

La emergencia fue comunicada a través del número 137 de emergencias marítimas, luego de que el hospital local alertara sobre un adulto que se estaba ahogando. Ante el aviso, la Armada movilizó una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua.

Sin embargo, cuando los equipos de emergencia acudieron al sector, los propios compañeros de Balado ya habían logrado trasladarlo hasta el Hospital Hanga Roa. La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui informó posteriormente que las otras dos personas se encontraban estables.

Intentaron reanimarlo durante 40 minutos

Una vez en el centro asistencial, el personal médico inició maniobras para intentar salvar al argentino.

Los profesionales realizaron tareas de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero no lograron revertir el cuadro y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones acerca del inconveniente que Balado habría sufrido durante la maniobra que derivó en la emergencia.

Quién era Gonzalo Balado

Balado era oriundo de Mar del Plata y se había instalado en Rapa Nui junto a su pareja algunos años atrás. Entre sus familiares y amigos era conocido como “El Che” o “Gonchi”.

Su vida en la isla transcurría entre dos de sus grandes intereses: la gastronomía y el surf de grandes olas. Junto a su pareja tenía un pequeño restaurante y aprovechaba sus tardes y días libres para ingresar al mar.

“Era un enamorado del surf acá, junto a otros rapanui que corren olas grandes”, recordó Mai Teao, delegado presidencial provincial de Isla de Pascua.

El funcionario agregó que Balado “trabajaba en cocina, tenía un pequeño boliche, un restaurante con su pareja” y dedicaba sus tardes y fines de semana libres a surfear las grandes olas de la isla.

“Te fuiste a surfear la ola eterna”

Tras conocerse la muerte, su pareja, Yamileth Pasmiño, publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Qué privilegio ser amada por vos, te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano”, expresó.

“Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros. Eso no lo hace cualquiera”, agregó.

En otra publicación, Pasmiño invitó a familiares y amigos a recordar al surfista con algunas de las cosas que disfrutaba: “parrilla, fuego, fernet, videos de surf, sus hermanos y familia”. “Como a él le gustaría”, manifestó.

Mientras familiares y allegados despedían a Balado, las autoridades trabajaban en coordinación con su entorno para evaluar la eventual repatriación de sus restos a la Argentina.