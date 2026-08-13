"Vivimos enrejados": vecinos del barrio Padre Kolbe reclamaron soluciones ante hechos de inseguridad

Vecinos del barrio Padre Kolbe se reunieron con representantes de la Policía de Entre Ríos, la Comisaría Novena, el 911 y Control Urbano para plantear su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que afectan a la zona suroeste de Paraná.

Silvana Retamoso, presidenta de la vecinal, calificó como “positivo” el balance del encuentro y explicó que uno de los principales reclamos estuvo relacionado con los robos reiterados y la circulación de motocicletas durante la madrugada.

Retamoso también manifestó su preocupación por la situación de personas que son detenidas y posteriormente recuperan la libertad. “Detienen al delincuente y al otro día salen”, cuestionó.

Denuncian robos reiterados en distintos sectores

La presidenta de la vecinal enumeró distintos sectores donde los vecinos denunciaron hechos de inseguridad, entre ellos Santa Elena, Virgen de Itatí, Virre Berti y Montiel. Entre los casos que más preocupación generan mencionó el de una vecina que, según relató, sufrió diez robos.

“Ella está asustada, no duerme, ya no sabe qué hacer”, expresó Retamoso, quien remarcó además que se trata de una mujer mayor que vive con un hijo con discapacidad.

La vecinal también planteó problemas vinculados con la iluminación y la necesidad de realizar tareas de poda. Según explicaron, los árboles terminan obstruyendo las luminarias y generan sectores con poca visibilidad.

A esto se suma la presencia de personas que se reúnen durante la madrugada en espacios públicos y el reclamo por motocicletas que circulan por la zona. Retamoso destacó el acompañamiento de la Comisaría Novena y del servicio de emergencias 911.

“Estamos enrejados”

Otro de los vecinos que participó del encuentro puso el foco en la preocupación generalizada que existe en el barrio y en las consecuencias que los robos tienen en la vida cotidiana.

“Esta ola de inseguridad creo que está pasando en todos los barrios y cada vez más. Queremos cuidar al vecino, que el vecino se sienta por lo menos seguro de estar en su casa”, manifestó y afirmó: “Hoy en día estamos enrejados, totalmente enrejados".

También relató un episodio ocurrido en la escuelita de fútbol: “Le robaron la mochila a los chicos que vienen a practicar”.

Para el vecino, la reiteración de los robos genera un desgaste entre quienes viven en el barrio. “El vecino está cansado de que le roben, está cansado de cuidar al barrio”, sostuvo.

Además, cuestionó que algunas personas señaladas por los vecinos sean detenidas y luego vuelvan a circular por la zona. “La policía responde pero a la vez también no tenemos seguridad”, expresó.

Piden denunciar cada hecho

Durante la reunión participaron vecinos, integrantes de la Comisaría Novena, personal del 911 y representantes de Control Urbano de la Municipalidad.

Uno de los puntos destacados por los representantes policiales fue la importancia de formalizar las denuncias ante cada hecho de inseguridad. En ese sentido, remarcaron que registrar cada episodio resulta fundamental para que las autoridades puedan avanzar con las investigaciones y establecer medidas de prevención.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando entre vecinos, fuerzas de seguridad y municipio para buscar respuestas frente a una problemática que, según expresaron los habitantes de Padre Kolbe, genera cada vez mayor preocupación en la zona suroeste de Paraná.