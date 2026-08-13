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Haciendo Comunidad Cultura popular y memoria del carnaval

Nora Aracil presenta “La República de la Vereda”, un libro sobre la memoria del carnaval paranaense

La referente del carnaval presentará este viernes su primer libro, resultado de más de 12 años de investigación. La actividad será a las 15:30 horas en el hall de Sala Mayo, durante Paraná Lee, con entrada libre y gratuita.

13 de Agosto de 2026
Nora Aracil presenta un libro sobre la memoria del carnaval.
Nora Aracil presenta un libro sobre la memoria del carnaval. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La referente del carnaval presentará este viernes su primer libro, resultado de más de 12 años de investigación. La actividad será a las 15:30 horas en el hall de Sala Mayo, durante Paraná Lee, con entrada libre y gratuita.

La República de la Vereda, el libro de Nora Aracil sobre el carnaval, será presentado este viernes a las 15:30 horas en el hall de Sala Mayo, en el marco de la primera jornada de Paraná Lee. La obra recupera historias, testimonios y experiencias de quienes construyeron el carnaval a lo largo de los años.

 

En diálogo con Elonce, Aracil explicó que se trata de su primer trabajo editorial dedicado a esta expresión cultural. "Es un libro construido en clave de memoria viva, a partir de investigaciones que nos han llevado más de 12 años de recoger la palabra de los actores del carnaval, los que son parte, los que fueron parte y los que construyeron la memoria", destacó.

 

 

La publicación pudo concretarse a partir de un premio del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC). Según explicó la autora, la intención no es solamente reconstruir acontecimientos y nombres, sino también generar interrogantes sobre el presente y futuro de esta manifestación popular.

 

 

El carnaval como expresión de los barrios

 

Aracil sostuvo que el carnaval debe pensarse más allá del espectáculo de comparsas. "El carnaval acontece en la vía pública. Por eso La República de la Vereda", señaló, al explicar que el título está inspirado en una expresión del cantautor Jaime Roos y pone el foco en quienes habitan y construyen esta celebración.

 

 

"No tenemos que circunscribirnos solo al espectáculo de carnaval de comparsas que vemos por televisión", afirmó. En ese sentido, mencionó otras expresiones como los juegos con agua, harina y pintura, que forman parte de diferentes tradiciones carnavaleras del país.

 

La autora adelantó además que trabaja en una nueva investigación centrada en las mujeres en el carnaval, su presencia en el espacio público, las familias y los barrios. "Si no evoluciona, no es carnaval", expresó.

 

 

Cuándo y dónde será la presentación

 

La presentación de La República de la Vereda será este viernes a las 15:30 horas en el hall de Sala Mayo, durante Paraná Lee. "La entrada es libre y gratuita. Los esperamos a todos", invitó Aracil.

 

Nora Aracil presenta "La República de la Vereda" en Paraná Lee

Temas:

Carnaval Libro Paraná Lee Sala Mayo actividad
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