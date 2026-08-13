Bajada Grande hizo historia en el Nacional C15 de futsal: ganó su grupo y llegó a octavos de final

El equipo C15 de Bajada Grande completó una destacada participación en el Campeonato Nacional de futsal disputado en Tucumán, donde ganó los tres encuentros de la fase de grupos y avanzó a octavos de final. Pablo Arriola, Maxi Aramberri y el capitán Alejo Nanni dialogaron con El Once Deportivo sobre la experiencia y remarcaron el crecimiento deportivo y humano alcanzado por el plantel.

El conjunto paranaense había llegado al certamen después de una primera experiencia nacional durante el año pasado. Esta vez dio un paso adelante: terminó invicto la primera fase después de superar a tres equipos tucumanos y consiguió meterse entre los clasificados a la instancia eliminatoria.

“Venimos trabajando en un proceso que comenzó el año pasado con nuestro primer viaje a un torneo nacional”, explicó Arriola. El entrenador destacó que aquella experiencia sirvió como aprendizaje para encarar de otra manera esta nueva competencia.

Tres triunfos consecutivos en la fase de grupos

Bajada Grande tuvo una primera fase perfecta. En su debut derrotó 1 a 0 a Carioca, institución que Arriola destacó por su trayectoria y desarrollo del fútbol de salón en Tucumán.

Posteriormente llegó uno de los partidos más destacados del torneo. El equipo paranaense enfrentó a San Martín de Tucumán, comenzó perdiendo 2 a 0 y logró revertir el marcador para imponerse 3 a 2.

“Nos tocó San Martín, que es un club que cuenta con una infraestructura enorme. Íbamos perdiendo 2 a 0 y lo terminamos ganando 3 a 2”, recordó el entrenador.

El tercer compromiso también terminó con triunfo de Bajada Grande, esta vez por 3 a 1, resultado que le permitió cerrar la fase inicial con puntaje ideal.

La eliminación después de una exigente seguidilla

El camino del conjunto entrerriano terminó en octavos de final frente a un representante de Mendoza. Bajada Grande estuvo arriba en el marcador durante buena parte del encuentro, pero el rival logró revertir la historia durante los minutos finales y se impuso 6 a 2.

Arriola explicó que el equipo sufrió cuatro goles en un período de apenas tres minutos cuando restaban alrededor de ocho para el cierre. “Creo que el físico nos pasó factura”, reconoció.

La exigencia del torneo fue uno de los aspectos destacados por jugadores y entrenadores, debido a que los adolescentes debieron disputar un partido por día.

Alejo Nanni también consideró que la acumulación de encuentros terminó influyendo. “Traté de ser lo más profesional posible, pero aun así el físico no daba, era mucho”, relató.

“El resultado fue mentiroso”

Pese al 6-2 definitivo, el capitán sostuvo que el desarrollo del último encuentro había sido mucho más equilibrado de lo que reflejó el marcador.

“Estuvimos todos los partidos parejos hasta el último, que fue un resultado rementiroso, porque la verdad es que jugamos bien y lastimosamente no se nos dio”, afirmó Nanni.

Arriola también puso en contexto la dificultad de enfrentar a conjuntos mendocinos. Según explicó, mientras el futsal organizado en su ámbito lleva alrededor de una década, Mendoza cuenta con aproximadamente 50 años de desarrollo en la disciplina.

Para Bajada Grande, competir de igual a igual con instituciones de provincias históricamente fuertes en el fútbol de salón representó uno de los principales aspectos positivos de la experiencia.

Un arquero que se convirtió en goleador

Una de las particularidades del plantel tuvo como protagonista a su capitán. Nanni es arquero en la categoría Sub 17, pero en C15 asumió otro rol y terminó convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo.

“Es el goleador del equipo”, contó Arriola.

El entrenador destacó el compromiso del adolescente para ocupar una posición diferente a la habitual. “Siente mucho la camiseta. Este año se sacrificó por sus compañeros. Su pasión creo que es el arco y entendió que esta categoría lo necesitaba en otra función”, explicó.

Consultado sobre qué posición prefería, Nanni no dudó: “El arco, porque de chiquito estoy ahí”. Además, contó que uno de sus referentes es el exarquero de Colón de Santa Fe Leonardo “Cachorro” Burián.

El aprendizaje fuera de la cancha

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico puso especial énfasis en el comportamiento del plantel durante su estadía en Tucumán. Descanso, alimentación y compromiso fueron considerados parte fundamental de la competencia.

Maxi Aramberri, ayudante de campo, destacó que los jugadores “se han portado como unos profesionales” y valoró especialmente la disciplina que mantuvieron durante la competencia.

Arriola reconoció que el Nacional anterior había dejado enseñanzas en ese sentido. Según explicó, el plantel de aquella oportunidad tenía un importante potencial deportivo, pero determinadas conductas relacionadas con el descanso y la alimentación terminaron influyendo.

“Creo que el paso más importante en este Nacional lo dimos respecto de la conducta de los chicos”, afirmó.

“Veníamos a competir”

Nanni, como capitán, tuvo un papel importante para transmitir esas experiencias a los integrantes que disputaban por primera vez un torneo de estas características.

EL ONCE DEPORTIVO - ARGENTINO FUTSAL C-15 BAJADA GRANDE LLEGÓ A 8° EN TUCUMÁN

“El año pasado, con el plantel que teníamos, le tenía mucha fe y entonces no le daba tanta importancia a lo que era la comida y descansar bien. Esta vez decidí dar todo lo mejor de mí”, contó.

El joven explicó que habló con sus compañeros antes y durante la competencia para evitar repetir errores. “Desde un principio aclaramos que si veníamos, veníamos a competir; el paseo lo dejábamos para cuando quedáramos afuera”, afirmó.

El valor de representar a un club de barrio

Aramberri y Arriola también resaltaron lo que significó para una institución barrial competir frente a clubes con estructuras considerablemente mayores.

“Son chicos de barrio que están todo el día juntos, viven en el club y sienten la camiseta más que nadie. Tienen mucho potrero y mucho sacrificio”, expresó Aramberri.

El ayudante recordó especialmente la remontada frente a San Martín de Tucumán y el esfuerzo que realizaron las familias para que los adolescentes pudieran participar del certamen.

“Verlos llorar cuando pierden, por la camiseta, duele demasiado”, admitió al describir la eliminación.

Arriola, por su parte, reivindicó el papel que cumplen estas instituciones en la formación deportiva. “Siempre trato de reivindicar los clubes de barrio. Me parece que es lo que nos hace distintos en el deporte argentino”, sostuvo.

El acompañamiento desde Paraná

El entrenador destacó que, pese a la distancia, el equipo se sintió acompañado permanentemente por familiares, vecinos y allegados.

Según relató, las transmisiones en vivo de los partidos llegaron a reunir entre 150 y 200 personas conectadas a través de los canales del club.

“Era gente de nuestro barrio. A muchos de estos chicos, cuando vuelvan, los van a saludar vecinos que todos los días los cruzaban y no los saludaban. Esas cosas son hermosas”, expresó Arriola.

Tras cerrar su participación nacional, Bajada Grande continuará compitiendo en el torneo local. Además, algunos integrantes del plantel se prepararán para el Nacional C17 que tendrá como sedes Paraná y Santa Fe, mientras que la Primera del club afrontará la Copa de Oro.