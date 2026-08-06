Hockey de Rowing: los juveniles que hicieron podio nacional y sueñan con Los Leoncitos

REDACCIÓN ELONCE
Ignacio Colona y Augusto Gómez Robles repasaron en Elonce el tercer puesto conseguido por el hockey de Rowing en Buenos Aires. Los juveniles contaron qué aprendieron al enfrentar a potencias nacionales y revelaron sus sueños dentro del deporte.
El hockey de Rowing sumó una experiencia de enorme valor para el desarrollo de sus categorías juveniles. Ignacio Colona y Augusto Gómez Robles, integrantes del Sub 16 del Paraná Rowing Club, visitaron "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y repasaron la participación del equipo en el certamen disputado en Buenos Aires, donde enfrentaron a algunas de las principales instituciones del país y terminaron en el tercer puesto.
Los jóvenes destacaron especialmente la posibilidad de competir frente a conjuntos con una extensa tradición dentro de la disciplina. “La verdad que estuvo muy bueno para aprender como equipo. Es la primera vez que fuimos, la verdad que disfrutamos mucho, jugamos contra los mejores equipos del país y estuvimos a la altura”, expresó Colona.
Gómez Robles coincidió al dimensionar la exigencia que encontraron durante el torneo. “Sí, la verdad que los equipos eran buenísimos. Jugamos contra Buenos Aires y Mendoza, una de las potencias más grandes del hockey y la verdad que estuvimos muy a la altura, jugamos contra equipos muy buenos y pudimos sacarlo adelante”, señaló.
Las diferencias que encontraron ante las potencias
La competencia también les permitió identificar aspectos en los que deberán continuar trabajando. Los representantes de Rowing señalaron principalmente la velocidad de circulación y la técnica individual como dos características que distinguieron a los principales rivales.
“Como Buenos Aires es muy grande al tener tantos jugadores tienen mucho para elegir, entonces llevan a los más grandes y los mejores. A comparación de nosotros que somos, si bien en el Rowing somos muchos jugadores, somos el club masculino de la categoría que más tiene. Ahí sí nos sacan una ventaja, además de que ellos tocan más rápido y se encuentran mejor”, explicó Gómez Robles.
En cuanto al aspecto físico, consideraron que las distancias fueron menores. “A nivel físico estamos muy bien equilibrados, pero sí lo que tienen ellos, la técnica están un poco mejores”, reconocieron durante la entrevista con Elonce.
El tercer puesto y un aprendizaje para Rowing
Los juveniles llegaron a Buenos Aires después de haber transitado diferentes competencias regionales. En el torneo del Litoral habían terminado terceros, mientras que en el Dos Orillas se encontraban en la pelea por los primeros lugares. “Salimos terceros nos ganaron dos de Rosario, que los partidos estuvieron muy buenos y tampoco había tanta diferencia. Creo que lo podemos haber ganado, pero no se nos dio. Y en el torneo local estamos punteros y ahora este fin de jugamos las semifinales”, repasó Colona.
En el certamen disputado en Buenos Aires jugaron cinco encuentros. Ganaron el debut, atravesaron posteriormente tres derrotas y cerraron su participación con una victoria frente a Regatas Andino de Mendoza, resultado que les permitió quedarse con el tercer puesto.
A partir de esa experiencia, los jugadores apuntaron a transformar lo aprendido en crecimiento deportivo. “La idea que más que nada tenemos es con cada torneo que jugamos aprender, llevarnos algo siempre de cada torneo y después poder reflejarlo en los entrenamientos, en las prácticas para mejorar de eso y al próximo certamen, al próximo torneo, llegar de una mejor manera”, manifestó Gómez Robles.
Los referentes que marcan el camino
Dentro del Paraná Rowing Club, los jóvenes destacaron a varios jugadores que funcionan como referentes. Uno de ellos fue Faustino Falco, quien participó de una concentración nacional y comparte habitualmente entrenamientos con los juveniles.
“Siempre ayuda a tener a alguien así y lo disfrutamos mucho porque la verdad que sabemos que es muy bueno Fausti y cuando entrenamos está muy bueno, es nuestro amigo y nos enseña mucho”, expresó uno de los entrevistados. Además, resaltaron especialmente su técnica en la arrastrada.
Otro nombre mencionado fue Genaro Molteni. “El año pasado fui mi entrenador del sub 14 y la verdad que sí es un genio. Es el mejor para mí del club y el mejor jugador con el que yo jugué”, destacó Colona. Gómez Robles agregó: “Es un jugadorazo y el mejor jugador”.
Del hockey entrerriano al sueño de Los Leoncitos
Los objetivos de ambos no quedaron limitados a las competencias de clubes. Los juveniles también formaron parte del proceso de la selección entrerriana Sub 16, que comenzó con más de 30 jugadores y atravesó diferentes cortes hasta definir el plantel para afrontar un certamen en Rosario.
“Con la selección sería ganar, salir campeones y ascender de vuelta a la A porque el año pasado no fue no fue bien y descendimos. Entonces, este año sería ascender de vuelta y dejarle la categoría alta a los siguientes chicos”, expresaron sobre el desafío.
A nivel personal, los sueños fueron todavía más ambiciosos. “A mí me gustaría poder jugar en el Metropolitano, la liga de Buenos Aires, tener un muy buen nivel y jugar en las Grandes Ligas”, contó Colona. Su compañero añadió: “A mí también. Y me gustaría llegar primero a la Primera de mi club y ganar algo con ellos y después llegar a concentraciones nacionales con los Leoncitos y Leones”.
Entrenamiento, estudio y una exigente rutina
El crecimiento deportivo requirió compatibilizar entrenamientos con estudios y otras actividades. Los jugadores contaron que realizan varias jornadas semanales de gimnasio y prácticas con sus respectivas categorías y con el plantel superior.
“Yo la verdad que a veces sí y a veces no, porque tengo que estudiar en el tiempo libre, pero porque tengo gimnasio, inglés y las prácticas de hockey, que es lo más lo que más tiempo me gasta en la semana”, explicó uno de los juveniles sobre la disponibilidad de momentos de descanso.
La exigencia quedó evidenciada especialmente durante el certamen de Buenos Aires, cuando Rowing enfrentó en una misma jornada a San Fernando y GEBA, los equipos que posteriormente terminaron como subcampeón y campeón.
La enseñanza que dejaron los mejores equipos
Más allá de las diferencias reflejadas en algunos resultados, Colona y Gómez Robles aseguraron que observar a los principales conjuntos del país les permitió detectar aspectos para incorporar a su propio juego. “Más que nada es la intensidad que ellos le ponen, la garra que también le ponen, porque ellos festejan todo, un córner corto, una salida despejada, todos festejan”, explicaron.
El aprendizaje continuó fuera de los partidos. Los jóvenes señalaron que utilizan videos y redes sociales para observar movimientos de jugadores de mayor nivel e intentar reproducirlos posteriormente durante las prácticas. “Yo soy mucho de ver Instagram o TikTok y me suelen aparecer muchos reels de jugadores del extranjero. A veces me los guardo, me los mando a mí para cuando estoy sin hacer nada y me pongo a practicar o a hacer así cosas”, contó Gómez Robles.
Con el tercer puesto obtenido como punto de partida, los juveniles del Paraná Rowing Club proyectaron nuevos desafíos con el seleccionado entrerriano y las competencias de clubes. Entre el objetivo inmediato de pelear campeonatos y el sueño de alcanzar algún día Los Leoncitos o Los Leones, Colona y Gómez Robles dejaron en claro que buscarán convertir cada torneo en una oportunidad para seguir creciendo.