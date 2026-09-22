Tilcara recibirá a 23 clubes en el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

El Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios reunirá este sábado 26 de septiembre a 23 clubes de distintos puntos del país en la sede del Club Tilcara, sobre la ruta 18. La presentación se realizó en la sede de la institución ubicada detrás de la UTN, con la participación de dirigentes, organizadores y jugadores de la categoría menores de 13 años.

La jornada estará dedicada al rugby formativo. “Es un encuentro, no es un torneo”, explicó a Elonce Esteban “Coco” Notaro. Señaló que los chicos compartirán un día de juego, diversión y amistad, mientras que la convocatoria también servirá para recordar a Miguel “Toto” Barrios, una figura vinculada con la historia del club.

Notaro contó que la organización estaba en su etapa final y que trabajaban en los últimos detalles para recibir a las delegaciones. Para Tilcara, el encuentro será una oportunidad de abrir sus puertas a jugadores y familias que viajarán desde diferentes provincias.

El espíritu del encuentro

Luciano Furlán, presidente de la subcomisión de Tilcara, destacó el lugar que ocupa la amistad en la identidad de la institución y en la enseñanza del rugby a los más chicos. “La historia del club habla así de nosotros, así que es un orgullo”, expresó. Agregó que buscan transmitir ese valor a quienes se forman en la institución.

El dirigente explicó que, en esta época del año, Paraná recibe distintos encuentros de rugby infantil organizados por clubes de la ciudad. La cercanía entre las fechas facilita el viaje de delegaciones del interior y permite que más chicos participen de las actividades.

El trabajo detrás de la jornada

Mario Rodríguez, coordinador del encuentro, agradeció el apoyo de la comisión directiva, la subcomisión, exjugadores, dirigentes, colaboradores y árbitros. Destacó especialmente a las familias de la división M13: “Sin ellos, la verdad, sería imposible, porque son la fuerza de trabajo”.

Presentación del Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

Mientras se ultimaban los preparativos, el entrenador Francisco Pereira continuaba trabajando con el equipo de Tilcara para la jornada del sábado. Rodríguez aclaró que, aunque a los chicos les guste ganar, el objetivo del encuentro será compartir la experiencia: “El rugby formativo hasta los 14 años no es competitivo”.