Adolescente paranaense vende pan casero con su mamá para viajar a Bariloche y comparte su historia en TikTok

Joni Rodríguez vende pan casero con su mamá para viajar a Bariloche con sus compañeros de escuela. El adolescente paranaense cursa el último año de secundaria y partirá el 9 de octubre. Aunque su familia ya pagó el viaje, aún debe reunir dinero para dos seguros y para los gastos durante la estadía. Para dar a conocer el emprendimiento, publica videos en TikTok e Instagram.

“El viaje ya está pago, pero hay una cosa que tenemos que pagar, que son los seguros”, explicó Joni a Elonce. Uno cubriría posibles daños en el hotel y el otro, la asistencia en caso de que se lastime. Junto con su mamá, Walkyria, vende pan casero con y sin chicharrón.

La familia comenzó con el emprendimiento después de que Walkyria se quedara sin trabajo en febrero. Era ordenanza suplente en una escuela y dejó el puesto cuando regresó la titular. “Ahí empezamos con el emprendimiento de los panes y él me ayuda a vender”, relató. El viaje había sido abonado el año pasado, cuando ella todavía trabajaba.

La comunidad que formó en redes

Joni contó que, al principio, no estaba convencido de grabar videos. Su mamá lo alentó hasta que decidió intentarlo. “Yo pensé que no iba a tener tanto éxito, pero al final estuvo recopado”, recordó. Con el tiempo, algunos seguidores comenzaron a reconocerlo en la calle, a pedirle fotos y hasta autógrafos.

Madre e hijo realizan transmisiones en vivo casi todas las noches, entre las 22 y las 23. Allí conversan con personas de distintos lugares y reciben pedidos de pan. “Tenemos una comunidad hermosa. La gente es muy buena”, destacó Walkyria.

Sus seguidores también encontraron una manera de colaborar desde otras ciudades. Walkyria contó que personas de Buenos Aires le compran pan para que ella lo entregue a vecinos que lo necesitan en San Agustín, el barrio donde vive la familia. “El viernes pasado regalé bastante pan de la gente que me colaboró desde allá”, señaló.

Los proyectos de Joni

Walkyria relató que su hijo recibió un diagnóstico de autismo a los ocho años y que durante años contó con acompañamiento terapéutico. Hoy cursa el último año en la escuela Scalabrini Ortiz. Al final de la entrevista, Joni compartió otra noticia con entusiasmo: “Estoy en el cuadro de honor”.

Joni, el paranaense que creó una comunidad en TikTok y vende pan con su mamá para viajar a bariloche

Cuando termine la secundaria, quiere estudiar Criminalística en Oro Verde.

“Desde chiquito, con mi papá siempre hemos visto series policíacas y siempre me gustó el misterio”, explicó sobre el origen de su interés.

También compartió otro de sus sueños: “Después, mi carrera como criminalista quiero que financie mi sueño de tener algún día mi propio hotel”. Dijo que le gustaría abrirlo en Paraná y dedicarlo al turismo.

Joni también contó que sueña con conocer una universidad fuera del país. “Siempre quise conocer Harvard”, dijo.

Antes de esos proyectos llegará el viaje con sus compañeros. Mientras espera el 9 de octubre, Joni seguirá grabando videos y ayudando a su mamá con los pedidos de pan. A fines de ese mes participará, además, de un viaje educativo a Rosario que ya está pago.

Cómo colaborar

Quienes quieran comprar pan casero pueden contactarlos por Instagram en @jonii._rodriguez o por TikTok en @joniii7266. El alias para colaborar es cosasricas13.