“El doble orgullo” de un payaso: su hija estudia Medicina mientras comparten la magia en los escenarios

El payaso Sifón regresó junto con su hija a la Escuela N°208 "Juan Carlos Esparza" de Paraná, donde ofrecieron un espectáculo durante la celebración por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. Héctor y Agustina León compartieron una función que estuvo atravesada por la historia familiar, debido a que la joven había sido alumna de la institución.

Tras brindar su función a los alumnos, Héctor León contó que desarrolló una trayectoria vinculada con el entretenimiento infantil, la magia y la televisión, durante cuatro décadas. Su hija Agustina, en tanto, estudia Medicina y durante los fines de semana lo acompaña en las presentaciones mediante su personaje Dinotina.

Celebración del Día del Estudiante en Escuela Esparza (foto Elonce)

El artista expresó a Elonce su satisfacción por regresar al establecimiento educativo. “Estoy más que contento de volver adonde mi hija dio sus primeros pasos y de alegrar, como siempre, a los chicos”, manifestó.

Cuatro décadas como payaso

León recordó que había comenzado su actividad artística entre 1985 y 1986. A lo largo de su carrera participó en producciones televisivas de Paraná, Buenos Aires, Misiones y Rosario, además de realizar presentaciones ante públicos de distintas edades.

Entre sus primeros trabajos mencionó su participación en Las aventuras de Tincho Carpincho, junto a Jorge Álvarez. Posteriormente trabajó en Canal 13 y Canal 11 de Buenos Aires, Canal 13 de Misiones y canales de Rosario.

Héctor León, "Sifón" (foto Elonce)

También integró producciones televisivas en Paraná y recordó su paso por el programa Gane Ya, junto a Jorge Rossi. Además, realizó durante cuatro años consecutivos el micro Buenas Noches.

“Llevo 40 años pintándome la cara, haciendo magia y alegrando a niños y a grandes. La verdad es que ya estoy a punto de retirarme”, señaló Sifón al repasar su recorrido.

El acompañamiento de su hija

El artista destacó que compartir las funciones con Agustina representaba una experiencia especial tanto en su rol profesional como familiar. La joven había cursado un año en la Escuela Juan Carlos Esparza y posteriormente continuó su trayectoria educativa en otras instituciones.

“Para mí es un doble privilegio. Siempre les transmití a mis hijos que fueran buenas personas. Que ella estudie Medicina y que haya salido de esta escuela me genera un doble placer, como artista y como papá”, relató León.

El payaso también planteó que las posibilidades de formación no estaban determinadas por la ubicación o las características de una institución. En ese sentido, valoró el recorrido educativo de su hija y el proyecto profesional que había comenzado.

El regreso de una exalumna

Agustina León contó que había ingresado a la escuela cuando su familia se trasladó a esa zona de Paraná. Aunque solamente cursó un año en el establecimiento, conservaba recuerdos de los recreos y las actividades compartidas con sus compañeros.

“Fui alumna de esta escuela y tengo recuerdos lindos de compartir en los recreos. Volví después de muchos años y fue raro pisarla nuevamente, pero me gustan mucho las actividades con niños”, expresó.

Celebración del Día del Estudiante en Escuela Esparza (foto Elonce)

La joven señaló que el contacto con los alumnos había sido uno de los momentos centrales de la jornada. “Los niños tienen la ilusión de la magia y una energía diferente. Se acercan, me abrazan, sonríen y es un momento muy lindo para ambos”, indicó.

Entre Medicina y el personaje de Dinotina

Agustina explicó a Elonce que desde pequeña se había interesado por la Medicina y que inicialmente había pensado en orientarse hacia el ámbito forense. Aunque evaluó otras alternativas académicas, sostuvo que siempre se sintió vinculada con las carreras relacionadas con la salud.

Su rutina está dividida entre la formación universitaria y las presentaciones junto con su padre. Durante la semana se dedica al estudio, mientras que los sábados y domingos participa en las funciones.

Agustina León, "Dinotina" (foto Elonce)

“De lunes a viernes trato de estudiar y los fines de semana acompaño a mi papá. Lo hago porque me gusta y porque desde muy chica lo vi haciendo magia. Es como si hubiéramos nacido con la magia”, explicó.

Un proyecto artístico propio

La joven creó el personaje Dinotina a partir de la experiencia adquirida durante las presentaciones de Sifón. Su propuesta estaba orientada al público infantil e incluía canciones, bailes y actividades recreativas.

Celebración del Día del Estudiante en Escuela Esparza (foto Elonce)

“Con Dinotina me quiero abrir una carrera más profesional para niños, con canciones y bailes. El personaje surgió a partir de acompañar a mi papá”, detalló.

La presentación significó para Agustina el regreso a una escuela de su infancia y, para Héctor, la posibilidad de continuar su trayectoria artística acompañado por su hija.