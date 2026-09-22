Instalaron un destacamento policial en El Plumín para reforzar la seguridad de Villa Almendral

El destacamento policial en El Plumín comenzó a instalarse este martes en la esquina de Darwin y Sudamérica, en la parte posterior del campo deportivo del Club Atlético Estudiantes (CAE). La nueva dependencia buscará reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad tanto en las instalaciones deportivas como en barrio Villa Almendral.

Según pudo saber Elonce, la iniciativa surgió de un trabajo articulado entre el Club Atlético Estudiantes y la Policía de Entre Ríos, luego de los episodios de violencia registrados durante las últimas semanas en las inmediaciones del predio. Desde la institución remarcaron que el puesto policial no estará destinado exclusivamente a la seguridad de los socios.

(Elonce)

El destacamento tendrá abiertas las puertas para toda la comunidad del barrio. De esta manera, el objetivo es que la dependencia funcione como un punto de presencia policial permanente para quienes concurren al campo deportivo y para los vecinos de Villa Almendral.

Cómo será el nuevo destacamento policial

La dependencia funcionará dentro de un contenedor de grandes dimensiones especialmente acondicionado para responder a los requerimientos planteados por la Policía. Cuenta con una habitación, cocina, baño y otro ambiente para el funcionamiento cotidiano del personal destinado al lugar.

La instalación comenzó alrededor de las 10 de la mañana y requirió un operativo especial para trasladar y ubicar la estructura dentro del predio. Una vez colocado el contenedor, se avanzó con los ajustes necesarios para dejarlo en condiciones antes de su puesta en funcionamiento.

(Elonce)

Desde el CAE señalaron que la incorporación del destacamento demandó una importante inversión por parte del club. Este martes se concretó la instalación física de la estructura y la inauguración oficial está prevista para los próximos días, cuando podrían participar autoridades policiales.

La balacera que generó alarma en El Plumín

La decisión de reforzar la seguridad tiene como antecedente inmediato una balacera registrada semanas atrás en las inmediaciones de El Plumín, mientras se disputaba un partido de hockey. El episodio ocurrió en pleno día y generó preocupación entre deportistas, familias y personas que se encontraban en el lugar.

(Elonce)

Como medida preventiva, después de aquel hecho fueron suspendidas temporalmente distintas actividades en el campo deportivo. La situación había provocado temor entre quienes habitualmente concurren al complejo y derivó en la búsqueda de alternativas para incrementar la presencia policial en la zona.

Según informaron desde el club, las actividades comenzaron posteriormente a retomarse de manera paulatina. Actualmente volvieron a desarrollarse prácticas de hockey, tenis y atletismo, aunque todavía existen algunos encuentros oficiales que no se realizan en el predio.

Seguridad para el club y Villa Almendral

La instalación del destacamento apunta ahora a generar mayor tranquilidad para las familias que diariamente concurren a El Plumín. La presencia policial también pretende ofrecer una respuesta a los vecinos que reclamaban mayor vigilancia después de los últimos episodios de inseguridad.

El puesto ubicado en Darwin y Sudamérica se incorporará como una nueva dependencia de la Policía de Entre Ríos y, según lo previsto, contará con personal destinado a brindar cobertura en este sector de la ciudad.

Con la estructura ya instalada, restan los últimos trabajos de acondicionamiento antes de la inauguración. Desde el club destacaron que la medida busca que El Plumín recupere plenamente su actividad deportiva y que, al mismo tiempo, Villa Almendral cuente con una mayor presencia policial.