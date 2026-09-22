Choque entre dos autos dejó heridos en Paraná y una vecina afirmó: “Me salvó un árbol”

REDACCIÓN ELONCE
Un choque entre dos autos en Paraná terminó con ambos vehículos sobre las veredas. Dos menores y dos mujeres fueron trasladados a hospitales. Una vecina contó a Elonce que estuvo a punto de ser alcanzada: “Gracias a Dios, me salvó un árbol”.
Choque entre dos autos dejó heridos. Un choque entre dos autos en Paraná se registró en la intersección de calles Vicente del Castillo y Soler e involucró a un Volkswagen CrossFox rojo y un Suzuki Fun gris. Tras el fuerte impacto, ambos rodados terminaron sobre las veredas y varias personas debieron recibir asistencia.
A raíz de la colisión, el CrossFox perdió el control, subió a la vereda y avanzó unos 50 metros por Vicente del Castillo. En su recorrido impactó contra un árbol y finalmente contra un contenedor de residuos, ubicado a mitad de cuadra.
En tanto, el Suzuki recibió el impacto sobre su lateral derecho y terminó sobre la vereda de calle Soler, a pocos metros del ingreso a la parroquia San Roque. En ese vehículo viajaban una mujer y sus dos hijos menores.
Trasladaron a menores y adultos a hospitales
Los niños fueron trasladados al hospital materno infantil San Roque para ser examinados, mientras que su madre fue derivada al hospital San Martín. De acuerdo con la información recabada en el lugar, las lesiones no revestirían gravedad.
La conductora del Volkswagen sufrió un golpe en una pierna. Sin embargo, manifestó ante los efectivos policiales que se encontraba en buen estado de salud y permaneció en el lugar.
Además, otra mujer que transitaba por la zona habría resultado lesionada y debió ser trasladada para recibir atención médica. Según testigos, se encontraba cerca de la iglesia y presentaba dificultades para caminar después del episodio.
“Gracias a Dios, me salvó un árbol”
Liliana, una vecina que caminaba por la vereda al momento del accidente, relató a Elonce que estuvo muy cerca de ser alcanzada por el vehículo. “Gracias a Dios, me salvó un árbol”, expresó.
Según describió, el automóvil “venía haciendo zigzag y chocó contra un árbol al que arrancó de cuajo”. Una rama terminó golpeándola, aunque no sufrió lesiones de consideración. “No me pasó nada, solo me golpearon las ramas”, agregó.
La testigo señaló que el Volkswagen atravesó un pozo existente en la vereda y luego impactó contra el contenedor, que terminó desplazado hacia el otro sector. Asimismo, sostuvo que “uno de los autos venía muy rápido”, circunstancia que deberá ser establecida a partir de las actuaciones correspondientes.