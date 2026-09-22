Guillermo Moreno en Paraná: presentará su espacio y reunirá a dirigentes peronistas

REDACCIÓN ELONCE
La visita de Guillermo Moreno en Paraná será el viernes 25 de septiembre. Iván Acevedo, referente de Principios y Valores en Entre Ríos, adelantó en Plaza Mansilla que habrá reuniones con empresarios y dirigentes y una charla abierta desde las 18 en ATE.
La llegada de Guillermo Moreno en Paraná tendrá como principal objetivo avanzar en la organización de Principios y Valores en Entre Ríos y mantener encuentros con referentes políticos, sindicales y empresarios. Así lo confirmó Iván Acevedo, referente provincial del espacio, durante una entrevista con Plaza Mansilla, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. El acto central será el viernes 25 de septiembre, a las 18, en la sede de ATE de Colón 59.
“El motivo de que venga Guille es presentar Principios y Valores, darle forma y terminar de armar el partido, que se viene trabajando hace un par de años, pero no se había logrado el armado y la unificación de ideas. La idea de Guillermo es darnos el apoyo en la provincia de Entre Ríos para continuar con el armado definitivo del partido”, explicó Acevedo.
El dirigente señaló que la intención es consolidar al espacio como una herramienta para participar de la discusión política y electoral. “Lo que te da tener un partido político armado es justamente una herramienta política para poder competir y estar en la discusión política provincial, nacional o local. Cuando tenés un partido político, tenés todas las herramientas electorales”, expresó.
Reuniones y un acto abierto en Paraná
Según anticipó Acevedo, la agenda de Moreno incluirá diferentes actividades y encuentros con sectores políticos, gremiales y empresariales. El dirigente sostuvo que realizaron invitaciones a referentes provinciales y aseguró que recibieron respuestas positivas.
“Hemos tenido contacto con varios dirigentes provinciales, con empresarios. Todos los que hemos llamado e invitado se han puesto a disposición y han manifestado que van a concurrir al acto central, que va a ser a las 18 horas del viernes en el sindicato de ATE”, afirmó.
Entre los dirigentes cuya presencia mencionó Acevedo se encuentran Tomás Ledesma y el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes. También señaló que Marcelo Casaretto manifestó que intentaría participar y anticipó una actividad con empresarios durante el mediodía, de la que también participaría Hugo Salazar, de la UOCRA.
La búsqueda de una “unidad nacional”
Durante la entrevista, Acevedo también fue consultado sobre la estrategia política nacional de Principios y Valores y los acercamientos de Moreno con distintos sectores del peronismo. El referente entrerriano aseguró que el objetivo del exsecretario de Comercio Interior es alcanzar una construcción amplia.
“Guillermo es un convencido de que hay que tener un gobierno de unidad nacional, por eso el acercamiento hacia todos los dirigentes posibles. Yo creo que eso se va a lograr y se está logrando con diálogo y con la humildad que caracteriza a Guillermo de ceder su lugar en pos de la construcción”, afirmó Acevedo.
Al ser consultado sobre posibles nombres de cara a 2027, el entrevistado sostuvo que existen diferencias con algunos sectores y conversaciones con otros. Indicó que por el momento no tienen acercamiento con Axel Kicillof, mientras aseguró que hubo conversaciones con Sergio Massa y Sergio Uñac. Sobre Gerardo Zamora, dijo que no podía confirmar acercamientos.
¿Guillermo Moreno podría ser candidato?
Acevedo tampoco descartó una eventual candidatura de Moreno, aunque sostuvo que esa definición estará subordinada a la estrategia que adopte el espacio político de cara al próximo proceso electoral.
“Lo que está claro es que Guillermo está para construir. Si tiene que ser candidato, lo va a hacer, y si tiene que no serlo, también va a dejar de serlo”, manifestó. Y agregó: “No es su prioridad ser candidato, su prioridad es que haya un gobierno de unidad nacional y para eso viene trabajando hace bastantes años”.
Respecto de cómo debería resolverse la interna peronista, Acevedo defendió la competencia interna y apeló a una histórica máxima partidaria. “A nivel provincial, creo que las internas son buenas, pero tenemos que ser un poco más maduros y entender que el viejo lema del peronismo es: el que gana conduce y el que pierde acompaña”, señaló.
La posición de Principios y Valores en Entre Ríos
En cuanto al escenario provincial, Acevedo aseguró que Principios y Valores no definió un alineamiento detrás de un dirigente particular y afirmó que acompañarán a quien reúna el consenso mayoritario dentro del peronismo entrerriano.
“Vamos a acompañar al candidato que sea del consenso de todos. Eso está claro, lo tenemos claro desde el primer momento. No tenemos ningún favoritismo con ninguno. Así no sea nuestro favorito, lo vamos a acompañar igual porque nosotros construimos de esa manera”, manifestó.
El dirigente también formuló críticas a la gestión provincial de Rogelio Frigerio y la vinculó con las políticas impulsadas a nivel nacional. “La verdad que es un gobierno que deja mucho que desear”, sostuvo Acevedo. Sus expresiones corresponden a su valoración política de la gestión provincial.
La convocatoria para el viernes
Finalmente, Acevedo reiteró que el encuentro central con Moreno se desarrollará el viernes 25 de septiembre, desde las 18, en la sede de ATE de calle Colón 59 de Paraná y estará abierto a quienes quieran participar.
“Los invitamos a todos al sindicato de ATE, Colón 59, el viernes 25 de septiembre a las 18 horas. Una charla abierta con la presencia de Guillermo Moreno para todo aquel que es compañero peronista o al que le interesa el pensamiento de Guillermo Moreno”, convocó.
Sobre la modalidad del encuentro, agregó: “Es una charla abierta, así que los invitamos a todos. Va a ser desde las 18 horas hasta que se termine, hasta que Guillermo diga: ‘Bueno, hasta acá llegamos, muchachos’, o se cansen de escucharnos. Va a estar muy bueno, muy interesante, va a ser un debate abierto”.