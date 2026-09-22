Por qué la primavera nos pone de buen humor: qué dice la ciencia y por qué no es la estación favorita de todos

Por qué la primavera nos pone de buen humor es una pregunta que la ciencia intenta responder observando qué ocurre en el cerebro cuando aumentan las horas de luz. La nueva estación comenzó astronómicamente este martes 22 de septiembre a las 21:05 en Argentina, pero el organismo ya venía percibiendo desde hace meses el alargamiento de los días.

Según explicó Mauricio Saldívar en un informe para Meteored, esa variación de la luz desencadena cambios que no se limitan a las personas. Animales y plantas también responden al fotoperíodo, aunque el calentamiento global está modificando los tiempos naturales y generando desajustes entre distintas especies.

En los seres humanos, la exposición a la luz participa de la regulación del reloj biológico y existen investigaciones que encontraron variaciones estacionales relacionadas con la serotonina. Sin embargo, eso no significa que exista una explicación única para sentirse mejor cuando llega septiembre ni que la denominada “fiebre primaveral” sea un diagnóstico médico.

Qué ocurre en el cerebro con la llegada de la primavera

Investigadores de Canadá y Austria analizaron mediante estudios cerebrales a 88 personas sanas y encontraron una mayor disponibilidad de transportadores de serotonina durante otoño e invierno que en primavera y verano. Estos transportadores disminuían a medida que aumentaban las horas de sol, un fenómeno compatible con una mayor disponibilidad de serotonina durante los meses luminosos.

Otros trabajos observaron variaciones estacionales en determinadas funciones cognitivas. Un estudio encontró que la actividad cerebral vinculada con tareas de atención alcanzaba su máximo cerca del solsticio de verano.

No obstante, los especialistas advierten contra explicaciones demasiado simples. Michael Terman, investigador de la Universidad de Columbia, señaló que atribuir el supuesto efecto primaveral únicamente a la melatonina resulta insuficiente.

La evidencia respalda la influencia de la luz sobre los ritmos biológicos, pero no permite hablar de una “fiebre primaveral” como fenómeno clínico universal.

¿La primavera es realmente la estación favorita?

La respuesta tampoco es tan sencilla. No existe una encuesta mundial que permita determinar cuál es la estación preferida a escala global y los estudios realizados en distintos países arrojan resultados diferentes.

Gallup consultó a estadounidenses en 1947, 1960 y 2005 y la primavera ocupó el primer lugar en esas mediciones. En la última, obtuvo el 36% de las preferencias. Además, aparecieron diferencias importantes según la edad: en 2005 la elegía el 53% de los mayores de 65 años, frente al 24% de quienes tenían entre 18 y 29.

Otros sondeos modificaron el panorama. Morning Consult registró una preferencia del 41% por el otoño y del 24% por la primavera, mientras YouGov ubicó al otoño con 32%, seguido por primavera con 28% y verano con 26%. En Gran Bretaña, una encuesta de Ipsos colocó al verano en primer lugar, con 42%.

Los animales también responden a las horas de luz

El cambio estacional no necesita ser observado conscientemente para provocar una respuesta biológica. Algunas aves poseen fotorreceptores en zonas profundas del cerebro capaces de detectar las variaciones de luz sin depender exclusivamente de los ojos.

La señal activa una cascada hormonal asociada con la reproducción. En experimentos realizados con codornices, un solo día largo fue suficiente para activar los primeros genes involucrados en esa respuesta unas 14 horas después del amanecer.

Pero el calendario natural comenzó a desplazarse. Un metaanálisis que abarcó 413 especies determinó que la migración primaveral se adelantó, en promedio, 2,1 días por década. El problema es que las distintas especies no necesariamente modifican sus comportamientos a la misma velocidad.

Una primavera que llega cada vez antes

En aves cantoras de América del Norte, por ejemplo, los períodos de cría no avanzaron al mismo ritmo que el comienzo de la primavera. Las migrantes de larga distancia pueden quedar particularmente expuestas si llegan cuando ya pasó el momento de mayor abundancia de insectos que utilizan como alimento.

Las plantas tienen sus propios mecanismos. Muchas necesitan atravesar entre tres y ocho semanas de frío antes de florecer. Durante el invierno se producen modificaciones que van desactivando progresivamente genes capaces de frenar la floración, un proceso que funciona como una especie de memoria biológica.

Un registro excepcional permite observar esos cambios a largo plazo: la floración de los cerezos de Kioto, documentada desde el año 812. Durante siglos, la fecha promedio estuvo alrededor del 14 de abril, pero desde el siglo XIX comenzó a adelantarse, debido a una combinación de factores que incluye la urbanización y el aumento de las temperaturas. En 2023, la floración llegó el 25 de marzo.

Cerezos de Kioto.

Más calor, una temporada de polen más extensa

El desplazamiento de las estaciones también tiene consecuencias para quienes sufren alergias. Registros realizados en 60 estaciones de América del Norte entre 1990 y 2018 encontraron que la temporada de polen comenzó alrededor de 20 días antes y que su concentración en el aire aumentó un 21%.

Los modelos científicos atribuyeron al cambio climático aproximadamente la mitad del adelanto observado en el inicio de esa temporada y una proporción menor del incremento en la cantidad de polen. Con temperaturas más elevadas y menos heladas, muchas plantas comienzan antes su ciclo reproductivo.

El fenómeno no se limita a América del Norte. Según el informe europeo 2026 de The Lancet Countdown citado por Meteored, la temporada de polen se extendió hasta dos semanas desde la década de 1990.

La luz, el reloj que marca la primavera

Para las personas, una de las claves sigue siendo la luz. La exposición durante la mañana contribuye a sincronizar el reloj biológico y constituye uno de los mecanismos que podrían explicar parte de los cambios en el ánimo asociados popularmente con la llegada de los días más largos.

En la naturaleza, en cambio, uno de los mayores desafíos es mantener la sincronización. Si la floración, la aparición de insectos, las migraciones y los ciclos reproductivos avanzan a velocidades diferentes, pueden generarse consecuencias para las especies y también para actividades humanas como la agricultura.

La primavera, entonces, no necesariamente pone de buen humor a todo el mundo ni existe una reacción idéntica entre las personas, publicó Meteored. Lo que sí muestra la ciencia es que el aumento de las horas de luz produce respuestas biológicas medibles.

Al mismo tiempo, el cambio climático está moviendo el calendario natural y abre un interrogante mayor: si animales, plantas y seres humanos podrán adaptarse al ritmo con el que cambian las estaciones.