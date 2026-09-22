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Deportes Cambios en el fútbol argentino

La AFA creará la Recopa de Campeones para 2027: cómo se jugará el triangular y quiénes participarán

La AFA anunció una nueva competencia oficial para 2027 que sumará un título al calendario del fútbol argentino. Quiénes podrán disputarla y qué otros cambios se analizaron para la próxima temporada.

22 de Septiembre de 2026
Claudio Tapia, presidente de la AFA, encabezó una nueva reunión de Comité Ejecutivo.
Claudio Tapia, presidente de la AFA, encabezó una nueva reunión de Comité Ejecutivo.

La AFA anunció una nueva competencia oficial para 2027 que sumará un título al calendario del fútbol argentino. Quiénes podrán disputarla y qué otros cambios se analizaron para la próxima temporada.

La AFA anunció que la Recopa de Campeones comenzará a disputarse en 2027. El nuevo título oficial se definirá mediante un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. El certamen fue uno de los temas tratados este martes en una reunión del Comité Ejecutivo, en la que también se analizaron cambios para los torneos de Primera División.

Aunque su estreno está previsto para 2027, la Recopa ya contaba con un reglamento publicado por la AFA. Ese documento estableció quiénes participarán y cómo se resolverá la competencia.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

 

El triangular tendrá tres partidos. En el primero se enfrentarán los campeones de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Luego, el ganador de la Copa Argentina jugará contra el perdedor de ese encuentro y, finalmente, contra el vencedor. Cada equipo disputará dos partidos y el campeón se definirá por puntos.

Si un mismo club ganó más de uno de los títulos que otorgan una plaza, se aplicarán los reemplazos previstos en el reglamento para completar los tres participantes. En caso de empate al cabo de los 90 minutos de un partido, el ganador se resolverá por penales.

 

Los cambios analizados para Primera División

 

Durante la reunión también se analizó que las semifinales del Apertura y el Clausura se disputen en estadios neutrales y con ambas parcialidades. Además, se consideró modificar las fechas del mercado de pases, aunque sobre ese punto no se informó una resolución definitiva.

Con la incorporación de la Recopa, los ocho títulos previstos para 2027 serán el Apertura, el Clausura, el de Campeón de Liga, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

Temas:

AFA Recopa de Campeones Fútbol Argentino Primera División Liga Profesional Copa Argentina
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