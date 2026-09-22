Pato Sirirí: un libro recupera la historia del ícono turístico de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Alfredo Pintos y Jorge Mario Medina presentarán el libro “Pato Sirirí: la historia de un ícono”, una obra que rescata documentos, imágenes y recuerdos del personaje creado por Héctor Eloy Goiburo. Los autores contaron a Elonce cómo reconstruyeron su historia.
El libro “Pato Sirirí: la historia de un ícono” será presentado este miércoles 23 de septiembre, a las 19, en el Salón Juan Garrigó del Gran Hotel Paraná, ubicado en Urquiza 976. La obra de Jorge Mario Medina y Alfredo Pintos reconstruye la historia del emblemático personaje que durante décadas estuvo asociado a la promoción turística de Entre Ríos y, al mismo tiempo, rinde homenaje a su creador, Héctor Eloy Goiburo.
La publicación es el resultado de un extenso trabajo de recopilación de documentos, imágenes, folletería y recuerdos que permanecieron dispersos durante décadas. Los autores buscaron reconstruir tanto el nacimiento y desarrollo del personaje como la trayectoria personal y artística de Goiburo.
“Estamos muy contentos y satisfechos con el trabajo terminado. Tenemos gran expectativa para mañana y el nerviosismo habitual de la presentación de un libro. Estamos muy satisfechos en todo sentido, en el interior y en la confección del libro en sí”, expresó Pintos.
Un rescate de documentos de hace más de medio siglo
El proyecto demandó numerosas horas de escritura, edición, corrección y recuperación de material histórico. Para los autores, uno de los principales objetivos fue evitar que documentos vinculados con el personaje terminaran perdiéndose con el paso de las generaciones.
“Llevó trabajo, sacrificio, muchas horas de edición, escritura y corrección, pero valió la pena. Yo creo que es un rescate histórico de algo que, si no hubiera estado plasmado en un libro, seguramente hubiera desaparecido, porque esto es recopilación de folletería de hace 50 y pico de años atrás”, destacó Pintos.
El autor recordó que transcurrieron 57 años desde el nacimiento del Pato Sirirí y remarcó que la publicación también pretende mantener viva la memoria de Goiburo. “Acá está el libro y está él hoy con nosotros, de alguna manera alentándonos. Es un lindo recuerdo para nosotros, un homenaje al amigo, al artista, al genio y a la persona tan humilde que era”, afirmó.
Cómo nació el Pato Sirirí
Medina explicó que la creación del personaje surgió de la búsqueda de un animal que pudiera representar turísticamente a Entre Ríos. Para dimensionar aquella iniciativa, comparó al Pato Sirirí con otros animales asociados a diferentes provincias argentinas.
“El pato es para Entre Ríos lo que es el cocodrilo para Corrientes, el tucán para Misiones, el pingüino para Santa Cruz. Se decidió en un momento dado o se pensó cuál podría ser el animal representativo”, explicó.
La elección no estuvo exenta de dificultades. Según recordó Medina, se analizaron diferentes posibilidades hasta optar por un pato, aunque el aspecto real del sirirí planteaba un desafío a la hora de convertirlo en una imagen atractiva para la promoción turística de la provincia.
Un personaje que llegó a cientos de piezas
Goiburo encontró una solución gráfica tomando diferentes referencias. “Tomó Lucas y tomó Donald e hizo una simbiosis, un híbrido faunístico, dice el libro. Y apareció este patito, que es de octubre, noviembre del 69”, relató Medina.
Desde entonces, el personaje comenzó a multiplicarse en diferentes soportes y situaciones. “A partir de ahí fue el emblema turístico de la provincia, cumpliendo todos los roles en folletería, en remeras, en souvenir, en regalos, en no menos de 500 manifestaciones, que son viñetas especialmente”, señaló.
Para describir la relación entre el personaje y su creador, Medina trazó una comparación con uno de los grandes íconos de la historieta argentina: “Así como Quino fue el padre de Mafalda, Goiburo fue el padre del Pato Sirirí”.
El recuerdo de trabajar junto a Goiburo
Medina compartió durante más de dos décadas su actividad laboral con el creador del Pato Sirirí en el área de Turismo. Esa experiencia permitió incorporar al libro recuerdos sobre la personalidad, la forma de trabajar y el talento del artista.
“Trabajé con él durante veintipico de años. Un tipo tranquilo, como buen dibujante, reservado, un talento excepcional. Había que tirarle la idea nomás y él la manejaba y la hacía en un ratito, porque los talentos no necesitan elaborar: trazo y ya está”, recordó.
Medina destacó además que el dibujante no limitaba su trabajo al personaje turístico, sino que realizaba caricaturas de amigos y conocidos. Gran parte de ese material permaneció guardado hasta que comenzó el proyecto que finalmente derivó en la publicación.
Un homenaje al personaje y a su creador
“Todo ese acopio de material quedó ahí inerte hasta que, gracias a Alfredo, que hizo todo el trabajo práctico de rescate gráfico, salió esto que va a reconocer un animalito hecho vida para el turismo y un señor que fue un excelente artista, no de la plástica, sino de la gráfica”, sostuvo Medina.
La reconstrucción también incorporó material aportado por familiares de Goiburo. Fotografías de diferentes etapas de su vida permitieron que la publicación trascendiera la historia estrictamente profesional y recuperara aspectos personales del artista.
“Va a haber familiares de Eloy acompañándonos, que también agradecemos toda la colaboración porque acá hay imágenes de Eloy cuando era bebé, cuando hizo la colimba, de su trayectoria privada, que si no hubiera sido por los familiares era imposible conseguir eso”, explicó Pintos.
Una presentación abierta y gratuita
La presentación de “Pato Sirirí: la historia de un ícono” será este miércoles, desde las 19, en el Salón Juan Garrigó del Gran Hotel Paraná. La actividad tendrá entrada libre y gratuita y contará con la participación de personas que conocieron al creador del personaje.
“Los esperamos a todos, entrada libre y gratuita. Incluso va a haber gente que lo conoció y seguramente va a querer contar alguna anécdota, que será muy bienvenida porque acá no es solamente el homenaje a un emblema turístico, sino a su autor. Una cosa va de la mano de la otra”, señalaron.
Los autores esperan que la publicación contribuya a actualizar la memoria sobre un personaje que trascendió la promoción turística. “El Patito tiene vida, tuvo vida y sigue en el corazón de muchos de los paranaenses que tuvimos la suerte de convivir ese período. Ojalá que de alguna manera se reivindique o se actualice la memoria del Pato porque fue un elemento, un entrerriano muy simpático que recorrió el mundo, no solamente la provincia”, expresó Pintos.
La viñeta del Pato Sirirí que guarda un recuerdo especial
Entre las numerosas imágenes recuperadas existe una que Medina conserva con especial afecto: muestra al Pato Sirirí escuchando una antigua radio. El dibujo forma parte del amplio universo gráfico creado alrededor del personaje y tiene para el autor un significado particular.
“Esta viñeta es del Pato escuchando radio, porque evidentemente Goiburo era un amante de la radio y lo hizo que el pato también escuchara la radio. Esto es una radio muy antigua, pero tiene que ver con los medios de comunicación”, explicó.
Y cerró con un recuerdo personal que resume el valor afectivo del material recuperado: “Es valiosísima. Yo la quiero mucho a esa imagen porque la vi cuando la hacía”.