Entre Ríos U13 viaja a Formosa con ilusión: “Lo primordial es defender, correr y jugar en equipo”

El seleccionado entrerriano U13 de básquet quedó listo para afrontar el Campeonato Argentino de Selecciones que se disputará este fin de semana en Formosa. Antes del viaje, el entrenador Gerónimo Díaz Vélez y los jugadores paranaenses Santiago Petrilli y Juan Pérez Mercader contaron a El Once Deportivo cómo atravesaron una intensa preparación y cuáles eran las expectativas para el certamen.

El combinado provincial realizó su última concentración en Chajarí, donde el cuerpo técnico buscó terminar de ajustar aspectos físicos, tácticos y reglamentarios. El plantel quedó conformado por 13 jugadores, aunque en cada encuentro serán 12 los disponibles, con una pieza de reserva ante una eventual lesión o enfermedad.

La competencia comenzará para Entre Ríos este sábado a las 9.30 frente a Corrientes. Ese mismo día, desde las 19, enfrentará a Misiones. El domingo tendrá otros dos compromisos: a las 11.30 jugará contra Formosa y cerrará su participación a las 21 ante Chaco.

Una preparación intensa antes de viajar a Formosa

Díaz Vélez reconoció que el proceso de preparación presentó una exigencia diferente a la que los chicos estaban acostumbrados en sus clubes. El calendario de torneos provinciales y nacionales obligó, además, a concentrar el trabajo en pocos días.

“Es un proceso un poco duro porque no están acostumbrados a entrenar entre dos horas y media y tres horas y media sin parar. Tenemos que hacer todo bastante apurado, pero siempre concentrando bien para que los chicos aprendan, sean disciplinados y dejen lo más alto posible a la provincia”, explicó el entrenador.

Durante la concentración en Chajarí, el plantel realizó jornadas especialmente exigentes. Antes del viaje, además, tenían previsto disputar un amistoso frente a Santa Rosa de Chajarí.

“Ya somos más que compañeros”

Los propios jugadores admitieron que adaptarse al ritmo de trabajo no fue sencillo. Sin embargo, destacaron que el esfuerzo también permitió fortalecer rápidamente los vínculos dentro del grupo.

“Las primeras prácticas costaron bastante. Pasamos de entrenar una o dos horas por día a hacerlo cuatro horas y en doble turno”, reconocieron durante la entrevista. Pese al cansancio, aseguraron que pudieron completar el proceso y llegar en buenas condiciones a la competencia.

Petrilli destacó especialmente la rápida integración del seleccionado. “Estoy muy feliz por el grupo que armamos. Nos acostumbramos muy rápido a todo. Los entrenamientos fueron exigentes, pero creo que vamos a hacer un muy buen torneo”, expresó. Pérez Mercader coincidió: “Al principio éramos compañeros y ahora somos más que amigos entre todos”.

Pérez Mercader, capitán del seleccionado

Durante el diálogo con El Once Deportivo también se confirmó que Juan Pérez Mercader fue elegido capitán del seleccionado entrerriano U13, una responsabilidad especial dentro de un equipo que intentará representar a la provincia tanto dentro como fuera de la cancha.

Díaz Vélez hizo especial hincapié en ese aspecto. Para el entrenador, los resultados deportivos son importantes, aunque no representan el único objetivo del torneo.

“Las expectativas de Entre Ríos siempre son representar de la mejor manera. Más allá de competir y querer ganar, queremos que las demás provincias hablen del comportamiento nuestro, de la disciplina, de lo que jugamos dentro de la cancha, del banco, de los chicos y de los padres que estén apoyando. Queremos ser un solo equipo”, sostuvo.

Del protagonismo individual al juego colectivo

Uno de los desafíos centrales de esta categoría estará en adaptar jugadores que habitualmente tienen mucho protagonismo en sus clubes a una estructura en la que todos deberán cumplir una función colectiva.

Díaz Vélez explicó que muchos de los integrantes del plantel son quienes más lanzamientos y decisiones toman habitualmente en sus equipos. En el seleccionado, sin embargo, el entrenador buscó cambiar esa lógica.

“Acá lo más importante es el equipo. Valoramos más un pase, una buena defensa o un buen rebote, que por ahí no aparece tanto en la estadística, que al que hace 20 puntos. Si uno hace 20 y perdemos, no sirve de nada. Lo primordial es defender y correr”, remarcó.

Un reglamento diferente para la U13

El cuerpo técnico también trabajó sobre los cambios reglamentarios que encontró la categoría. Algunas limitaciones existentes en etapas anteriores fueron liberadas y los chicos debieron acostumbrarse rápidamente a nuevas situaciones defensivas.

El entrenador explicó que ahora existen mayores posibilidades para realizar ayudas y defensas colectivas, aunque continúa prohibida la defensa zonal. Ese cambio permitió acercar progresivamente el juego U13 a lo que los jugadores encontrarán en categorías superiores.

Petrilli reconoció que la adaptación necesitó tiempo. “Hay momentos que nos cuesta, como la regla del doblaje. A veces pasa un jugador por al lado y no lo marcamos porque venimos acostumbrados a que en nuestras categorías eso era sancionado. Pero ahora nos estamos adaptando muy bien”, señaló.

El debut ante Corrientes

Entre Ríos llegará a Formosa con la posibilidad de observar previamente a sus rivales, algo que el cuerpo técnico consideró importante ante la falta de referencias recientes. Para Díaz Vélez, Chaco, Corrientes y Entre Ríos suelen aparecer como los principales candidatos de la región, aunque advirtió que a estas edades cada partido puede presentar escenarios muy diferentes.

EL ONCE DEPORTIVO - BÁSQUET - GERO DÍAZ VÉLEZ, SANTI PETRILLI Y JUAN P. MERCADER

“Depende de la camada y de cómo se levanten los chicos. Nos pasó en U11 que un jugador de Chaco metió siete triples cuando en los partidos anteriores no había metido ninguno. También depende de cómo cada chico maneje los nervios y la ansiedad”, recordó.

Pese a la importancia del debut ante Corrientes, los jugadores aseguraron llegar tranquilos. “Tenemos muchas ganas de jugar y representar de la mejor forma a nuestra provincia. Las expectativas son altas, pero tampoco queremos confiarnos porque todavía no conocemos a nuestros rivales. Vamos a ir al ciento por ciento todos los partidos”, expresaron.