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Un auto volcó en la Autovía 14: la maniobra de un camión habría originado el accidente

El Renault Kwid circulaba hacia Buenos Aires cuando, según relataron sus ocupantes, un camión los habría encerrado. El vehículo despistó, impactó contra una alcantarilla y volcó.

20 de Septiembre de 2026
El vehículo habría sido encerrado por un camión
El vehículo habría sido encerrado por un camión Foto: La Fusta Digital

El Renault Kwid circulaba hacia Buenos Aires cuando, según relataron sus ocupantes, un camión los habría encerrado. El vehículo despistó, impactó contra una alcantarilla y volcó.

Un automóvil Renault Kwid protagonizó un despiste y vuelco en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 333, en jurisdicción de Chajarí. El vehículo era ocupado por una familia proveniente de Formosa que se dirigía hacia Buenos Aires.

 

El siniestro ocurrió poco después de las 18:30 de este domingo, en horario crepuscular, cuando el automóvil circulaba por el carril Norte-Sur de la Autovía Artigas, ex Ruta Nacional 14.

 

Según las declaraciones brindadas por los protagonistas en el lugar, el vehículo habría sido encerrado por un camión. A raíz de la maniobra, el conductor perdió el control del Renault Kwid, que se desvió hacia la banquina oeste.

El vehículo impactó contra una alcantarilla y volcó

 

Tras salir de la calzada, el automóvil impactó contra un tubo de alcantarilla y posteriormente volcó, quedando apoyado sobre su techo.

Foto: La Fusta Digital
Foto: La Fusta Digital

 

El impacto provocó importantes daños en la parte frontal y lateral del rodado. De acuerdo con las imágenes registradas en el lugar, también se produjo el desprendimiento de componentes mecánicos correspondientes al sector izquierdo de tracción.

 

El hecho ocurrió a pocos metros de las cámaras de control vial instaladas en ese tramo de la Autovía 14.

 

Aguardando el informe oficial, desde el lugar se indicó que no habría personas lesionadas como consecuencia del siniestro. Sin embargo, debido a la presencia de un menor entre los ocupantes, personal policial solicitó una ambulancia de emergencias privada proveniente de Chajarí.

Trasladaron a los ocupantes al hospital de Chajarí

 

La unidad sanitaria se encuentra al servicio de la concesionaria vial para esa jurisdicción y acudió al lugar para realizar el control preventivo de las personas involucradas.

 

Finalmente, los ocupantes fueron trasladados al Hospital Provincial Santa Rosa de Chajarí para ser examinados. En el operativo intervinieron efectivos del Puesto de Control Vial “Paso Cerrito”, dependiente de la Policía de Entre Ríos, y personal de la Subcomisaría “El Tagüé”.

 

El siniestro generó la intervención de los equipos de emergencia mientras se aguardaba el informe oficial sobre las circunstancias en las que se produjo el despiste y posterior vuelco del vehículo.

Temas:

Chajarí despiste vuelco Autovía 14
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