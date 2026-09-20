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Policiales Hallado en Strobel

Le robaron el auto en Crespo y se enteró cuando lo llamaron para avisarle que había aparecido

La Policía encontró en Strobel un Fiat Palio sustraído horas antes en Crespo. El vehículo estaba estacionado sin patente colocada. Su propietario se enteró del robo y de la recuperación cuando lo contactaron los efectivos. Notificaron a un joven de la causa.

20 de Septiembre de 2026
La propia Policía la que le informó lo ocurrido al dueño del vehículo.
La propia Policía la que le informó lo ocurrido al dueño del vehículo.

La Policía encontró en Strobel un Fiat Palio sustraído horas antes en Crespo. El vehículo estaba estacionado sin patente colocada. Su propietario se enteró del robo y de la recuperación cuando lo contactaron los efectivos. Notificaron a un joven de la causa.

Un Fiat Palio sustraído en Crespo fue hallado durante la madrugada de este domingo en la esquina de Soberanía y Mocoretá, en Strobel. Efectivos de la comisaría local lo detectaron estacionado sin dominio colocado mientras realizaban recorridas preventivas junto con la División Investigaciones y el sistema de videovigilancia de la Jefatura Diamante.

Los policías solicitaron la documentación del vehículo a un joven del lugar y constataron que no era su titular. Luego, al consultar con la Comisaría de Crespo, comprobaron que el auto había sido sustraído horas antes en esa ciudad.

Según la información policial, el rodado había quedado en la vía pública con las llaves de encendido en su interior y sin medidas de protección. Su dueño desconocía la sustracción y también el hallazgo, según publicó Estación Crespo Plus.

 

Secuestro del vehículo

 

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el joven fue trasladado a una dependencia policial de Diamante, donde se lo notificó del proceso penal iniciado.

El automóvil fue secuestrado para su posterior restitución al propietario.

Temas:

Crespo Strobel Diamante robo de autos auto recuperado Fiat Palio
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