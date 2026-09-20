El Turismo Nacional confirmó que Concordia recibirá la penúltima fecha de la temporada

El Turismo Nacional confirmó que volverá a Concordia para disputar la penúltima fecha de la temporada 2026. La categoría llegará nuevamente al autódromo de la Capital Nacional del Citrus para desarrollar el undécimo capítulo del campeonato.

La competencia se realizará durante el fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. De esta manera, Entre Ríos volverá a recibir a una de las principales categorías del automovilismo argentino antes de la definición del certamen.

La sede prevista inicialmente para esa fecha era el autódromo Juan María Traverso, de San Nicolás. Sin embargo, la cercanía con la presentación del Turismo Carretera en el mismo escenario, programada para el 4 de octubre, generó dudas entre los dirigentes y finalmente derivó en el cambio.

Concordia volverá a recibir al Turismo Nacional

La confirmación se conoció este sábado a través de los canales oficiales de la categoría. Así, el Turismo Nacional regresará a Concordia pocos meses después de su anterior presentación en la ciudad entrerriana.

La última visita se produjo durante el fin de semana del 5 y 6 de abril. En aquella oportunidad, Francisco Coltrinari se quedó con la victoria en la Clase 2 al mando de un Peugeot 208.

En la Clase 3, en tanto, el triunfo correspondió a Jorge Barrio, quien se impuso con un Chevrolet Cruze. Aquella competencia formó parte de la primera etapa del calendario que ahora tendrá nuevamente al trazado concordiense como protagonista.

Cómo están los campeonatos

Hasta este fin de semana se habían completado ocho fechas y la novena se desarrollaba en el autódromo de Río Cuarto. En la Clase 2, Coltrinari encabeza el campeonato con 240 puntos.

Detrás aparecen el entrerriano Exequiel Bastidas, con 229 unidades, y Tomás Vitar, con 220. La diferencia entre los principales protagonistas mantiene abierta la pelea cuando comienza la parte decisiva de la temporada.

En la Clase 3, Agustín Canapino lidera con 261 puntos a bordo del Chevrolet Cruze del Salvita Racing. Facundo Chapur ocupa el segundo puesto con 199 unidades, mientras que Julián Santero marcha tercero con 186.

Concordia suma otra competencia nacional

El Turismo Nacional cuenta además con pilotos de amplia trayectoria dentro del automovilismo argentino, entre ellos Mauricio Lambiris, Facundo Ardusso, Leonel Pernía, Jonatan Castellano y José Manuel Urcera.

La llegada de la categoría se suma a una temporada con diferentes competencias nacionales e internacionales en Concordia. Durante 2026 también pasaron por el circuito el Turismo Pista, el TC2000 junto al Top Race y el TCR South America.

La organización informó que en los próximos días se conocerán detalles relacionados con la venta de entradas y los medios de pago para asistir a la competencia. Concordia recibirá así el 31 de octubre y 1 de noviembre la fecha 11, antes de la última presentación del campeonato 2026.