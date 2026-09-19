Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Argentina sigue segunda en el medallero tras la séptima jornada

La delegación argentina continúa en los primeros puestos del medallero

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 completaron este sábado su séptima jornada de competencia y la delegación argentina continúa en los primeros puestos del medallero. Con una importante cosecha de preseas, Argentina se ubica segunda detrás de Brasil, que sostiene el liderazgo de la clasificación general.

La competencia reúne a más de 4.000 deportistas de 15 países y contempla 43 deportes y 60 disciplinas. Además, algunas de las especialidades otorgan plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Cómo está el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Tras las competencias disputadas hasta este sábado, Brasil encabeza la tabla con 160 medallas, producto de 63 de oro, 56 de plata y 41 de bronce.

Argentina aparece en el segundo lugar, con 135 medallas: 37 de oro, 38 de plata y 60 de bronce. Colombia completa el podio con 96 preseas.

Argentina busca mejorar su actuación de Asunción 2022

La delegación argentina está integrada por 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 mujeres.

En los anteriores Juegos Suramericanos, disputados en Asunción 2022, Argentina terminó en el tercer puesto con 197 medallas, distribuidas en 58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce.

Brasil, en tanto, fue el ganador de aquella edición y también había terminado en lo más alto del medallero en Santiago 2014 y Brasilia 2002.

Qué disciplinas forman parte de los Juegos 2026

La edición actual cuenta con 43 deportes y 60 disciplinas. Entre ellas, 34 entregan plazas directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El programa incluye atletismo, natación y otras disciplinas acuáticas, ciclismo, canotaje, equitación, escalada, hockey, karate, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela, entre otras.

La mayoría de las competencias se concentra en Rosario, aunque también hay actividades en Santa Fe capital y Rafaela. Además, el surf se disputa en Mar del Plata y el bowling tiene como sede el shopping Norcenter, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La participación de los deportistas argentinos puede seguirse por DSports y TyC Sports, además de la transmisión por streaming a través del canal de YouTube de TyC Sports.

También está disponible la transmisión online de Panam Sports, que permite acceder gratuitamente a distintas señales de los Juegos Suramericanos.

Los países que participan

En Santa Fe 2026 participan delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Con varias jornadas todavía por delante, Argentina se mantiene en el segundo lugar del medallero, mientras Brasil continúa liderando la clasificación general.