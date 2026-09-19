Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: “Lo intentaremos, estemos o no nosotros”

Lionel Scaloni dejó abierta su continuidad en la Selección Argentina durante una entrevista con el canal asiático MiGu, a dos meses de la final del Mundial 2026 ante España. El entrenador evitó confirmar qué decisión tomará y planteó que el próximo desafío será sostener el vínculo que el equipo construyó con los hinchas.

“A partir de ahora se abre un paréntesis”, expresó. Scaloni explicó que repetir los títulos y el nivel de identificación alcanzado por el plantel será difícil. “Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, afirmó, sin dar más precisiones sobre su futuro.

El técnico recordó que había experimentado una incertidumbre similar después de la Copa América 2024. En aquel momento se preguntó si el equipo podría seguir compitiendo al máximo nivel hasta el Mundial. “Y, la verdad, se podía”, señaló al hacer un balance del ciclo, publicó Olé.

La oportunidad para los jóvenes

Scaloni anticipó que la renovación del plantel será uno de los temas de la próxima etapa. Consideró importante que los nuevos futbolistas se incorporen a la idea de juego que desarrolló la Selección.

“Hay chicos que están llamando a la puerta y la edad no es sinónimo de nada”, sostuvo. Según explicó, la continuidad de los integrantes actuales y el ingreso de otros jugadores dependerán del rendimiento que muestren en sus equipos.

“Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”, añadió. También aseguró que el cuerpo técnico buscará sumar jóvenes porque, a su juicio, se ganaron esa posibilidad.

El balance del Mundial

Al comparar las dos últimas Copas del Mundo, el entrenador reconoció que Argentina llegó a la edición de 2026 con más dificultades físicas. “Al Mundial anterior llegamos mucho mejor; esta vez llegamos con lo justo”, relató.

Scaloni explicó que varios futbolistas no estaban en su mejor condición, aunque el cuerpo técnico decidió confiar en ellos. “Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior”, indicó.

También destacó la respuesta del grupo en los partidos ante Egipto e Inglaterra. “Nunca bajamos los brazos, ese es el mejor mensaje que podíamos dejar”, afirmó. Para el técnico, la comodidad de los jugadores dentro del equipo fue una de las razones que les permitió elevar su rendimiento durante el torneo.

La final ante España y el elogio a Messi

Sobre la derrota en la final, Scaloni pidió que los cruces surgidos alrededor del partido no afectaran la relación entre argentinos y españoles. “Somos pueblos hermanos”, expresó, y valoró que los hinchas argentinos salieran a recibir al equipo pese a haber terminado en el segundo puesto.

El entrenador también dedicó unas palabras a Lionel Messi. “El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven”, dijo.

Scaloni remarcó que el cuerpo técnico buscó generar las condiciones para que Messi y sus compañeros se sintieran cómodos. Mientras tanto, su propia continuidad al frente de la Selección quedó sin una definición pública.