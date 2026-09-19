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Policiales Operativo durante la madrugada en Puerto Viejo

Persecución policial en Paraná culminó con un arma secuestrada y siete demorados

La Policía interceptó un vehículo con siete ocupantes tras una breve persecución en la zona de Puerto Viejo. Secuestró una pistola calibre .22 y detuvo a uno de los tres adultos. Los cuatro menores fueron trasladados por disposición de la Fiscalía.

19 de Septiembre de 2026
Arrojaron un arma desde un auto durante una persecución en Paraná
Arrojaron un arma desde un auto durante una persecución en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

La Policía interceptó un vehículo con siete ocupantes tras una breve persecución en la zona de Puerto Viejo. Secuestró una pistola calibre .22 y detuvo a uno de los tres adultos. Los cuatro menores fueron trasladados por disposición de la Fiscalía.

Arrojaron un arma desde un auto durante una persecución policial registrada en la madrugada de este sábado en la zona de Puerto Viejo, en Paraná. El vehículo fue interceptado en la intersección de Anacleto Medina y avenida De las Palmeras. Uno de sus ocupantes mayores de edad quedó detenido.

Personal de la División Homicidios realizaba tareas de calle cuando inició una breve persecución del automóvil, en el que viajaban siete personas. Durante el recorrido, desde el vehículo arrojaron por una ventanilla un morral que contenía una pistola calibre .22 con cartuchos.

Con la colaboración de la División Minoridad y de la División 911 y Videovigilancia, los efectivos redujeron e identificaron a los ocupantes: cuatro menores y tres adultos.

 

Un detenido y dos personas supeditadas a la causa

 

Por disposición de la Fiscalía de Menores, los cuatro adolescentes fueron trasladados al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

En cuanto a los adultos, el fiscal en turno ordenó detener a uno de ellos por presunta portación ilegal de arma de fuego. Los otros dos fueron identificados y quedaron supeditados a la investigación.

 

La Policía secuestró la pistola con su cartuchería y el vehículo en el que circulaba el grupo. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para establecer las circunstancias del hecho.

 

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