 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Allanamiento en Colón: detuvieron a un hombre de 29 años tras un tiroteo entre vecinos

El procedimiento se realizó en el barrio San Francisco, donde la Policía secuestró una mira telescópica para arma de fuego en el marco de una investigación por abuso de arma dirigida por la Fiscalía.

18 de Septiembre de 2026
Los policías secuestraron una mira telescópica con anclaje en Colón
Los policías secuestraron una mira telescópica con anclaje en Colón Foto: Jefatura Departamental Colón

El procedimiento se realizó en el barrio San Francisco, donde la Policía secuestró una mira telescópica para arma de fuego en el marco de una investigación por abuso de arma dirigida por la Fiscalía.

Un hombre de 29 años fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en el barrio San Francisco de Colón, en el marco de una investigación por un enfrentamiento entre vecinos en el que se utilizaron armas de fuego.

 

La causa fue iniciada de oficio por la Jefatura Departamental Colón, bajo los lineamientos del fiscal Sebastián Blanc, luego de un episodio de abuso de arma ocurrido semanas atrás en ese sector de la ciudad.

Foto: Jefatura Departamental Col&oacute;n
Foto: Jefatura Departamental Colón

Investigación y allanamiento

 

A partir de las tareas desarrolladas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, los efectivos reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de Colón.

 

Con la autorización judicial, el procedimiento se concretó al mediodía de este viernes en una vivienda ubicada en la intersección de calles Berin y Craviotto, donde el resultado fue positivo.

 

Durante la requisa, los policías secuestraron una mira telescópica con anclaje marca Shilba, considerada un elemento de interés para el avance de la investigación.

Foto: Jefatura Departamental Col&oacute;n
Foto: Jefatura Departamental Colón

Un detenido por el hecho

 

En el mismo operativo fue detenido un hombre de 29 años, señalado como una de las personas involucradas en el tiroteo entre vecinos que motivó la causa.

 

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el acusado fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Colón, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones por el delito de abuso de arma.

Temas:

Colón allanamiento abuso de arma
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso