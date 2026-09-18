Allanamiento en Colón: detuvieron a un hombre de 29 años tras un tiroteo entre vecinos

Un hombre de 29 años fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en el barrio San Francisco de Colón, en el marco de una investigación por un enfrentamiento entre vecinos en el que se utilizaron armas de fuego.

La causa fue iniciada de oficio por la Jefatura Departamental Colón, bajo los lineamientos del fiscal Sebastián Blanc, luego de un episodio de abuso de arma ocurrido semanas atrás en ese sector de la ciudad.

Foto: Jefatura Departamental Colón

Investigación y allanamiento

A partir de las tareas desarrolladas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, los efectivos reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de Colón.

Con la autorización judicial, el procedimiento se concretó al mediodía de este viernes en una vivienda ubicada en la intersección de calles Berin y Craviotto, donde el resultado fue positivo.

Durante la requisa, los policías secuestraron una mira telescópica con anclaje marca Shilba, considerada un elemento de interés para el avance de la investigación.

Foto: Jefatura Departamental Colón

Un detenido por el hecho

En el mismo operativo fue detenido un hombre de 29 años, señalado como una de las personas involucradas en el tiroteo entre vecinos que motivó la causa.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el acusado fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Colón, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones por el delito de abuso de arma.