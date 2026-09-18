Un hombre fue hospitalizado tras un choque entre dos motos en Gualeguaychú

Un choque entre dos motos dejó como saldo a un hombre herido este viernes al mediodía en la intersección de las calles Pasteur y Doello Jurado, en Gualeguaychú. El lesionado debió ser trasladado hasta el hospital local para recibir atención médica.

Según se informó, personal de la Comisaría Primera tomó intervención luego de recibir el aviso por el siniestro vial. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que habían colisionado dos motocicletas conducidas por hombres de 21 y 53 años.

Por causas que se trataban de establecer, una Motomel Blitz de 110 cc, al mando del joven de 21 años, impactó con una Motomel Scooter de 150 cc, conducida por el hombre de 53 años.

Cómo ocurrió el choque entre las motocicletas

De acuerdo con la información policial, el motociclista más joven circulaba por calle Pasteur en sentido norte-sur cuando, al arribar a la intersección con Doello Jurado, se produjo la colisión.

En tanto, el conductor de la Motomel Scooter se desplazaba por Doello Jurado en dirección oeste-este. Las circunstancias que derivaron en el impacto quedaron bajo investigación para determinar la mecánica del hecho.

Como consecuencia del choque, el hombre de 53 años sufrió lesiones en el tobillo derecho. Ante esta situación, fue asistido y posteriormente trasladado en ambulancia hacia el hospital local, donde quedó a disposición de los profesionales médicos para la correspondiente evaluación.

Hasta el momento no se informaron mayores precisiones sobre la gravedad de la lesión sufrida por el motociclista. Tampoco se reportaron heridas en el conductor de 21 años involucrado en el siniestro.