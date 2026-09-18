Un camión perdió una rueda en la Autovía Artigas

Un camión perdió una rueda y quedó detenido sobre la Autovía Artigas durante la tarde de este jueves, a la altura del kilómetro 205, en jurisdicción de Ubajay. El conductor no sufrió lesiones.

El Mercedes Benz 1114 circulaba de norte a sur, desde Concordia hacia Gualeguaychú, cuando una falla mecánica provocó el desprendimiento del eje y de una de sus ruedas traseras.

El vehículo quedó sobre la calzada y afectó parcialmente la circulación. No hubo otros rodados involucrados.

Personal de la Comisaría Ubajay intervino en el lugar mientras se realizaban las tareas de reparación. Luego, el camión fue desplazado hacia la banquina y el tránsito quedó normalizado.

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