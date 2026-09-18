 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Colón

Un camión perdió una rueda y quedó detenido sobre la Autovía Artigas

El vehículo registró el desprendimiento del eje y de una rueda trasera cuando circulaba por el kilómetro 205. El conductor resultó ileso y el tránsito quedó normalizado tras retirar el rodado de la calzada.

18 de Septiembre de 2026
Un camión perdió una rueda en la Autovía Artigas
Un camión perdió una rueda en la Autovía Artigas Foto: Policía de Entre Ríos

El vehículo registró el desprendimiento del eje y de una rueda trasera cuando circulaba por el kilómetro 205. El conductor resultó ileso y el tránsito quedó normalizado tras retirar el rodado de la calzada.

Un camión perdió una rueda y quedó detenido sobre la Autovía Artigas durante la tarde de este jueves, a la altura del kilómetro 205, en jurisdicción de Ubajay. El conductor no sufrió lesiones.

 

El Mercedes Benz 1114 circulaba de norte a sur, desde Concordia hacia Gualeguaychú, cuando una falla mecánica provocó el desprendimiento del eje y de una de sus ruedas traseras.

 

El vehículo quedó sobre la calzada y afectó parcialmente la circulación. No hubo otros rodados involucrados.

 

Personal de la Comisaría Ubajay intervino en el lugar mientras se realizaban las tareas de reparación. Luego, el camión fue desplazado hacia la banquina y el tránsito quedó normalizado.

 

Más noticias

Temas:

camión Autovía Artigas Ubajay Desperfecto mecánico Tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso