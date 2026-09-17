Secuestraron mercadería por más de $11 millones en un auto que ingresaba a Entre Ríos

Secuestraron mercadería valuada en más de $11 millones durante un control sobre la Ruta 12. Los policías detectaron numerosas cajas con repuestos para motos y herramientas de aparente origen extranjero. El conductor quedó supeditado a la causa.
Secuestraron mercadería por más de $11 millones en un vehículo que ingresaba a Entre Ríos durante un control realizado este jueves en el puesto caminero Paso Telégrafo, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, cerca del límite con Corrientes.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 646, cuando efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron un Volkswagen Bora 2.0 que circulaba en sentido norte-sur. El automóvil era conducido por un hombre oriundo de Santiago del Estero.
Mientras verificaban DNI, licencia de conducir y documentación del rodado, los agentes observaron varias cajas en la parte trasera. Ante esa situación, solicitaron al conductor que exhibiera su contenido y detectaron mercadería de aparente origen extranjero.
Repuestos para motos y herramientas
Entre los elementos había 20 espejos retrovisores, 10 carburadores, 15 faros delanteros, siete tapas de cilindros completas, dos tanques de combustible, 15 discos de embrague, 50 cámaras y ocho juegos de rayos, además de transmisiones, pedalines, bujes, manubrios y pastillas de freno.
También fueron encontrados filtros, lámparas LED, focos, bujías, árboles de levas, llaves de contacto, manijas de embrague y freno, otros accesorios para motocicletas y distintas herramientas.
Personal policial dio intervención a la Aduana Paraná, que realizó el aforo de los artículos y estableció un valor aproximado de $11.068.000.
La totalidad de la mercadería fue formalmente secuestrada por una presunta infracción al artículo 987 de la Ley Nacional 22.415, Código Aduanero, mientras que el conductor quedó supeditado a las actuaciones.