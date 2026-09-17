Minibús con estudiantes de Diamante despistó, chocó el guardarraíl y el chofer evitó que volcara

Un minibús con estudiantes despistó en la Autovía Artigas durante la tarde de este jueves, impactó contra el guardarraíl y sufrió daños en su parte frontal. Pese al fuerte incidente, el conductor consiguió evitar que el vehículo volcara y los 19 pasajeros resultaron ilesos.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 189, sobre el carril con sentido norte-sur, en jurisdicción del departamento Colón. Intervino personal de la Subcomisaría La Clarita.

Según se informó, se trató de una Mercedes-Benz Sprinter perteneciente a una empresa de turismo de Diamante, que trasladaba a un contingente integrado por alumnos y madres.

Trasladaron a los pasajeros

Por causas que se investigaban, el conductor perdió el control, salió hacia la banquina y chocó contra el guardarraíl. No hubo participación de otros vehículos.

Tanto el chofer como los pasajeros resultaron ilesos. La unidad, en tanto, presentó daños materiales principalmente en su sector frontal.

Durante el operativo policial fue necesario interrumpir momentáneamente una mano de circulación. Posteriormente, los pasajeros fueron trasladados a otro vehículo de similares características para continuar el recorrido y el tránsito quedó normalizado.