Estafó a una farmacia de Diamante, se arrepintió y cuatro meses después devolvió $200.000

Una situación tan inesperada como emotiva sorprendió a los propietarios de una farmacia de Libertador San Martín, en el departamento Diamante. Una persona que había estafado al comercio regresó cuatro meses después, devolvió 200.000 pesos y dejó una carta manuscrita para pedir perdón.

El hecho original ocurrió cuando un cliente adquirió distintos productos y, al momento de pagar, mostró un comprobante de transferencia falso. Los encargados creyeron que la operación se había realizado correctamente y le entregaron la mercadería.

El engaño fue descubierto posteriormente. Sin embargo, cuatro meses después llegó al local un sobre que contenía dinero en efectivo por el monto exacto de la compra y una nota dirigida a los dueños y empleados, publicó Canal 6.

“Me aproveché de las personas que me atendieron”

En la carta, la persona reconoció lo sucedido y explicó que había reunido el dinero trabajando para reparar el perjuicio ocasionado.

“Quiero contarles que hace más de cuatro meses vine a este lugar y llevé algunas cosas sin pagar. Tristemente, me aproveché de la ingenuidad de las personas que me atendieron y, al momento de pagar, compartí un comprobante falso”, escribió.

También admitió la gravedad de su conducta y expresó su arrepentimiento: “Fue algo injustificable lo que hice y cómo les fallé. Estoy profundamente arrepentido por todo el daño que hice y el mal que les causé. Les pido perdón”.

Devolvió el dinero que había reunido trabajando

Junto con la nota, el sobre contenía 200.000 pesos. Según explicó su autor, el dinero había sido reunido mediante su trabajo para devolver el valor de los productos obtenidos a través del comprobante apócrifo.

“Junto con esta carta también les devuelvo 200.000 pesos que junté trabajando. Espero que, con la ayuda de Dios, ya no vuelva a hacer algo malo y le pido que transforme mi corazón”, manifestó.

La misiva concluyó con un deseo dirigido a los trabajadores del establecimiento: “Que el Señor les conceda su gracia y su bendición. Saludos”.

La respuesta de la farmacia

Desde el comercio decidieron hacer público el gesto y destacaron la decisión de reconocer el daño y tratar de repararlo.

“Hoy simplemente queremos agradecerle y, sobre todo, reconocer la valentía que implica mirar atrás, reconocer un error y decidir repararlo”, expresaron los propietarios.

Además, remarcaron que admitir una equivocación y dar el paso necesario para corregirla no siempre resulta sencillo. “Equivocarse puede formar parte de la vida, pero reconocerlo, pedir perdón y reparar el daño también es una forma de crecer. Gracias por este gesto”, concluyeron.