Una mujer volcó con su auto este jueves por la mañana sobre la Ruta 14 vieja, cerca del arroyo El Curro. El vehículo quedó con las ruedas hacia arriba dentro de un zanjón y vecinos, junto a un camionero, lograron rescatar a la conductora.
Una mujer volcó con su auto y fue socorrida por vecinos en Concepción del Uruguay durante la mañana de este jueves. El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas sobre la denominada Ruta 14 vieja, en inmediaciones del arroyo El Curro.
Según informó el sitio 03442, la conductora circulaba sola a bordo de un Peugeot 208 cuando, por circunstancias que se trataban de establecer, perdió el control del vehículo, salió de la cinta asfáltica y cayó dentro de un zanjón ubicado a un costado del camino.
Tras el despiste, el automóvil terminó volcado con las ruedas hacia arriba. El fuerte ruido provocado por el impacto y los pedidos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos de la zona, quienes salieron rápidamente de sus viviendas para asistirla.
El rescate de la conductora
Mientras los vecinos se acercaban al lugar, un camionero que circulaba por la zona advirtió lo ocurrido, detuvo su marcha y se sumó a las tareas para socorrer a la única ocupante del Peugeot.
Entre varias personas consiguieron sacar a la conductora del habitáculo del automóvil, que permanecía invertido dentro del zanjón. La rápida intervención permitió que la mujer fuera auxiliada antes del arribo de los servicios de emergencia.
Según la información conocida inicialmente, la víctima no habría sufrido lesiones de consideración. Presentaba algunos golpes producto del accidente y se encontraba conmocionada por lo sucedido.
Intervinieron Bomberos y la Policía
Posteriormente arribaron al lugar integrantes de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes trabajaron en el sector y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro vial.
Una de las hipótesis preliminares indicó que la conductora podría haberse distraído instantes antes de perder el dominio del Peugeot. No obstante, las causas que provocaron el despiste quedaron sujetas a las actuaciones realizadas tras el accidente.
El vehículo sufrió daños como consecuencia de la salida de la calzada y el posterior vuelco. Pese a las características del episodio, la mujer pudo ser retirada del automóvil y, de acuerdo con los primeros datos, no presentó heridas graves.