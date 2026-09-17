Operativo sobre colectivos en la Ruta 14 dejó cuatro detenidos y droga secuestrada

Un amplio operativo interfuerzas realizado sobre la Ruta 14 terminó con cuatro hombres detenidos que tenían pedidos de captura vigentes y el secuestro de cocaína y marihuana. El procedimiento se desarrolló durante la mañana del miércoles a la altura del kilómetro 270 de la Autovía Gervasio Artigas.

Del despliegue participaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Policía Federal Argentina. El objetivo fue profundizar los controles preventivos y la identificación de personas y vehículos que circulaban por ese sector, con especial atención a los transportes utilizados por trabajadores vinculados con la cosecha de citrus.

Durante el procedimiento fueron inspeccionados 72 vehículos, entre ellos 27 colectivos destinados al traslado de trabajadores. También intervino personal de la División Drogas Peligrosas junto al can detector de narcóticos “Malli”.

Cuatro hombres tenían pedidos de captura

Al consultar los sistemas correspondientes, los agentes comprobaron que cuatro hombres mayores de edad tenían pedidos de captura vigentes emitidos por distintas autoridades judiciales. Ante esa situación, fueron detenidos y se dio intervención a los organismos que habían solicitado su localización.

Además, otras dos personas fueron trasladadas hasta la Jefatura Departamental Concordia para establecer correctamente su identidad, según se informó oficialmente tras el operativo realizado sobre la Ruta 14.

En el dispositivo también trabajaron integrantes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependencias de la Jefatura Departamental Concordia y efectivos de la Policía Federal.

Secuestraron cocaína y marihuana

En paralelo con los controles de identificación, efectivos de Drogas Peligrosas intervinieron en el marco de la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo y procedieron al secuestro de distintos elementos vinculados con estupefacientes.

Entre lo incautado había envoltorios con cocaína, envoltorios con marihuana y material vegetal compatible con cogollos de cannabis. No se precisaron oficialmente las cantidades secuestradas ni se informó que esos hallazgos estuvieran relacionados específicamente con los cuatro hombres detenidos por los pedidos de captura.

Desde la Policía indicaron que el procedimiento forma parte de los controles conjuntos que se vienen desarrollando en accesos y principales corredores de Concordia. La Ruta 14, por su intenso movimiento de vehículos particulares, transportes de pasajeros y cargas, constituye uno de los puntos donde se concentran este tipo de operativos preventivos.