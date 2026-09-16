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Policiales Investigación por presunta venta de drogas

Dos allanamientos por microtráfico: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a un hombre

Dos allanamientos por microtráfico permitieron secuestrar 17 envoltorios con cocaína, dinero, celulares y un automóvil. Dos personas fueron identificadas y un hombre quedó detenido e incomunicado.

16 de Septiembre de 2026
Allanamientos por microtráfico: cocaína y un detenido.
Allanamientos por microtráfico: cocaína y un detenido. Foto: (PER).

Dos allanamientos por microtráfico permitieron secuestrar 17 envoltorios con cocaína, dinero, celulares y un automóvil. Dos personas fueron identificadas y un hombre quedó detenido e incomunicado.

Dos allanamientos por microtráfico realizados durante la tarde de este miércoles en San Salvador terminaron con el secuestro de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un automóvil. Un hombre mayor de edad quedó detenido e incomunicado a disposición de la Justicia.

 

Los procedimientos se concretaron en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566. Las órdenes fueron libradas por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Concordia.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea y estuvieron a cargo de efectivos de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales, dependientes de las Jefaturas Departamentales Concordia y San Salvador.

 

Cocaína fraccionada y elementos secuestrados

 

Durante las requisas, los investigadores hallaron 32,3 gramos de cocaína distribuidos en 17 envoltorios de nylon, según informó la Policía de Entre Ríos.

Además, fueron secuestrados alrededor de 70.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y un automóvil Volkswagen Gol. Todos los elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

 

Como resultado de las medidas, dos personas fueron identificadas. En tanto, uno de los hombres quedó detenido e incomunicado por disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúa la investigación.

Temas:

San Salvador allanamientos Drogas
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