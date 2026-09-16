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Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.374 millones y uno del Siempre Sale es entrerriano

Dos jugadores acertaron los seis números del Tradicional del Quini 6 y cobrarán más de $1.374 millones cada uno. Además, un apostador de Entre Ríos estuvo entre los ganadores del Siempre Sale. El domingo habrá $14.700 millones en juego.

16 de Septiembre de 2026
Quini 6.
Quini 6. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Dos jugadores acertaron los seis números del Tradicional del Quini 6 y cobrarán más de $1.374 millones cada uno. Además, un apostador de Entre Ríos estuvo entre los ganadores del Siempre Sale. El domingo habrá $14.700 millones en juego.

Dos apostadores se convirtieron este miércoles en nuevos millonarios del Quini 6, al acertar los seis números de la modalidad Tradicional. Cada uno se llevará $1.374.510.690, mientras que un jugador de Entre Ríos resultó favorecido en el Siempre Sale.

 

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, tras los resultados de la jornada, el próximo sorteo tendrá un pozo global estimado en $14.700 millones.

 

En el Tradicional fueron sorteados los números 19-13-29-14-16-20. Los dos ganadores realizaron sus apuestas en diferentes puntos del país: uno jugó su boleta en La Para, provincia de Córdoba, mientras que el restante lo hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La Segunda y la Revancha quedaron vacantes

 

En la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 42-31-02-06-09-36. Ningún apostador logró completar los seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante.

 

Como consecuencia, para el próximo sorteo esta modalidad tendrá en juego $3.108.599.852, uno de los premios más importantes que ofrecerá el Quini 6 durante la jornada del domingo.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron las bolillas 30-35-36-02-09-20. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo acumulado ascenderá a $8.563.057.128 para el próximo sorteo.

 

Un entrerriano ganó en el Siempre Sale

 

La suerte también llegó a Entre Ríos mediante la modalidad Siempre Sale. Los números sorteados fueron 44-25-40-11-38-27 y hubo diez apostadores que consiguieron cinco aciertos.

 

Cada uno de los favorecidos cobrará $39.312.961,20. Entre ellos se encuentra un jugador entrerriano. Los otros nueve premios se distribuyeron entre Buenos Aires, con cuatro ganadores; Mendoza, con dos; Santa Fe, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con uno en cada jurisdicción.

 

Finalmente, el Pozo Extra tuvo 364 ganadores. Cada apostador recibirá $549.450,55 por su jugada.

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