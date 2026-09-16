Dieron de alta al piloto de la avioneta que cayó en un campo de Entre Ríos

El piloto de la avioneta fumigadora que se precipitó en un establecimiento rural de Dos Hermanas, departamento Gualeguaychú, recibió el alta. El fiscal Facundo Álvarez indicó que no existen indicios de intervención de terceros y aguardan las pericias.
El piloto de la avioneta accidentada en un establecimiento rural de Dos Hermanas, departamento Gualeguaychú, fue dado de alta y continuará recuperándose en su domicilio. La investigación avanzaba para establecer por qué la aeronave fumigadora se precipitó a tierra, mientras la Fiscalía señaló que hasta el momento no surgieron indicios de participación de terceros.
“Si uno ve el video del accidente, piensa que las lesiones pudieron ser mayores”, expresó Álvarez al referirse a la magnitud del impacto. Pese a las características del siniestro, el piloto logró sobrevivir y las lesiones que sufrió no revistieron la gravedad que inicialmente podía suponerse.
En cuanto a la investigación, el fiscal informó que especialistas intervinieron rápidamente sobre la aeronave. “Al día siguiente del hecho, se hicieron presentes peritos de la junta en seguridad en el transporte”, señaló y explicó que quedaron a cargo de realizar los estudios correspondientes.
Qué recordó el piloto antes del impacto
Las pericias serán determinantes para establecer qué ocurrió con la avioneta instantes antes de precipitarse. Los resultados de los estudios técnicos serán incorporados a la investigación y podrían permitir determinar si existió alguna falla en la aeronave u otra circunstancia que desencadenara el accidente.
Uno de los elementos que ya forma parte de la causa es el testimonio del propio piloto. Según explicó el fiscal, el hombre manifestó que perdió el conocimiento antes del impacto. “Se desvaneció y perdió el control. Es todo lo que él recuerda, y no es un dato menor”, indicó Álvarez.
“En principio pudo haber una falla, pero creo que no lo pudo percibir. Recuerda que se desvaneció”, añadió el funcionario judicial. Por este motivo, los investigadores aguardan los resultados de las pericias para intentar reconstruir técnicamente la secuencia previa a la caída.
No encontraron indicios de participación de terceros
Álvarez explicó que una eventual relevancia penal del episodio estaría vinculada con la posible intervención intencional de otra persona. “Para que el hecho tenga alguna relevancia penal tendría que haber existido la posibilidad de que algún tercero haya intervenido para provocar el accidente”, manifestó Radio Máxima.
Sin embargo, aclaró que hasta el momento no surgieron elementos que sostengan esa hipótesis. “Hasta ahora no hay nada en absoluto”, afirmó el fiscal al ser consultado sobre la posibilidad de que otra persona hubiera participado en el hecho.
“No hay ninguna cuestión que nos haga pensar que hubiera habido un tercero con intención de causar la muerte o que haya provocado algún desperfecto mecánico para que se precipite al suelo”, agregó Álvarez.
Mientras continúa el análisis técnico de la aeronave, la Fiscalía espera poder ampliar la declaración del piloto una vez que se encuentre recuperado. Las primeras manifestaciones fueron realizadas cuando todavía permanecía hospitalizado, por lo que su testimonio podría aportar nuevos detalles sobre los momentos anteriores al accidente.