Presentaron un libro sobre el rol de Entre Ríos en la organización nacional

REDACCIÓN ELONCE
La obra “21N” recuperó un episodio ocurrido en Concepción del Uruguay en 1852 y destacó su trascendencia para el país. Alicia Aluani y Martín Oliva explicaron a Elonce la importancia de preservar y difundir la historia entrerriana.
El libro “21N: el día en que una ciudad entrerriana salvó a la organización nacional” fue presentado en Paraná como parte de las actividades por el bicentenario de la elevación al rango de ciudad de las antiguas villas de Paraná y Concepción del Uruguay.
La actividad se desarrolló en el Archivo General de Entre Ríos y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani y del senador Martín Oliva, compilador de la publicación. La propuesta recuperó un episodio ocurrido el 21 de noviembre de 1852 y analizó su influencia en el proceso de organización institucional del país.
La obra reunió investigaciones de Orlando Busiello, Pedro Kozul, Carim Quiroga, Américo Schwartzman y Emiliano Pereyra. Además, incluyó un epílogo elaborado por Héctor Sauret, quien abordó la etapa de conflictos que atravesó la Argentina antes de la sanción de la Constitución Nacional.
Un episodio clave de la historia entrerriana
Durante la presentación, Aluani destacó la importancia de rescatar acontecimientos que no siempre tienen una difusión amplia, pese a su trascendencia provincial y nacional.
“Es una historia que pocos conocemos y fundamental, no solo para Concepción del Uruguay, sino también para nuestra provincia y para toda la Argentina”, expresó la vicegobernadora ante Elonce.
Según explicó, los textos permitieron observar cómo las comunidades tuvieron un papel decisivo en la construcción nacional. “Es importante que esto se transmita, se comparta y que se conserve la memoria de esta parte de la historia”, añadió.
El bicentenario de Paraná y Concepción del Uruguay
La presentación se inscribió en la conmemoración de los 200 años del decreto que elevó a la categoría de ciudad a las villas Paraná y Uruguay. La disposición fue firmada el 26 de agosto de 1826 y una reproducción del documento manuscrito formó parte de la publicación.
Oliva señaló que, aunque el episodio abordado ocurrió en Concepción del Uruguay y tuvo antecedentes en Gualeguaychú, su trascendencia alcanzó a toda la provincia. El senador remarcó que el hecho se produjo en un período marcado por los enfrentamientos internos posteriores a 1810.
“Necesitamos conocer nuestra historia y nuestra identidad para amar más a Entre Ríos, tanto quienes nacieron aquí como quienes eligieron habitarla”, manifestó el compilador.
La historia como reflexión sobre el presente
Consultada acerca de la relación entre aquellos acontecimientos y la actualidad, Aluani sostuvo que el paso del tiempo consolidó una sociedad democrática, aunque permaneció vigente el valor de la unión comunitaria.
“Hay que resaltar el espíritu democrático de trabajar todos juntos por el bien de Entre Ríos, independientemente del color político”, afirmó. En ese sentido, consideró que la recuperación del desarrollo provincial debía plantearse como un objetivo compartido.
Oliva, por su parte, definió la publicación como un proyecto colectivo integrado por investigadores con diferentes perspectivas políticas e históricas.
“No hay nada que pueda hacerse en soledad. Quienes somos dirigentes, funcionarios o legisladores debemos sentir una enorme responsabilidad cuando el peso de la historia muestra lo que hicieron aquellas personas”, expresó.
Finalmente, señaló que el objetivo fue acercar especialmente a jóvenes y funcionarios un episodio que explicó la relevancia de Concepción del Uruguay dentro de la construcción institucional argentina y el papel desempeñado por Entre Ríos en la organización nacional.