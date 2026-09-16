Volcó agua caliente en colectivo y un bebé quedó en terapia: el mate causa el 80% de las quemaduras infantiles

Un bebé de seis meses sufrió graves quemaduras al caerle agua caliente de un termo dentro de un colectivo que viajaba desde Puerto Madryn hacia Viedma. El niño debió ser hospitalizado y permanecía internado en una unidad de terapia intensiva.

El episodio ocurrió cuando un pasajero de 26 años intentó colocar un equipo de mate en el portaequipaje del ómnibus. Durante la maniobra, el termo se cayó y el agua caliente se derramó sobre el bebé, que viajaba en brazos de su madre.

Las lesiones obligaron a interrumpir el viaje para trasladar al niño a un centro asistencial. La familia, oriunda de Viedma, inició una campaña solidaria para afrontar los gastos derivados de la internación y la permanencia fuera de su ciudad.

Imputaron al pasajero que llevaba el termo

El Ministerio Público Fiscal de Chubut inició una investigación contra el joven que transportaba el equipo de mate. La imputación provisoria fue por lesiones graves culposas, al considerar que el derrame habría sido consecuencia de una conducta negligente o imprudente, pero sin intención de provocar el daño.

El artículo 94 del Código Penal estableció para las lesiones graves ocasionadas de manera culposa penas de un mes a tres años de prisión. La imputación no implicó una condena y la situación procesal del joven deberá ser definida durante la investigación.

La advertencia sobre el mate y los niños

Tiempo antes del episodio, la Asociación Argentina de Quemaduras había difundido recomendaciones para prevenir accidentes con agua caliente, especialmente aquellos que involucran a niños.

Según la entidad, el mate estaba relacionado con el 80% de los casos de quemaduras infantiles relevados. Por ese motivo, había aconsejado evitar preparar, servir o consumir la infusión dentro de automóviles, colectivos y otros vehículos en movimiento.

La organización explicó que una frenada, una maniobra inesperada o un movimiento brusco pueden hacer caer el termo y provocar lesiones. También advirtió sobre el peligro de viajar con la bombilla cerca del rostro o dentro de la boca.

Recomendaciones para evitar accidentes

La Asociación Argentina de Quemaduras recomendó mantener el termo fuera del alcance de los niños y colocarlo siempre en un lugar alto, estable y seguro.

Además, pidió no dejar a los menores solos cerca del mate o de recipientes con líquidos calientes. La supervisión de un adulto resulta fundamental porque un movimiento inesperado puede ocasionar un derrame en pocos segundos.