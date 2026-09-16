La Escuela Carminio será sede del cuarto Congreso de Canto Popular: los artistas que tocarán en vivo

La Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio” será sede del cuarto Congreso de Canto Popular, que se desarrollará el viernes 9 y sábado 10 de octubre en su edificio de calle Italia 61, en Paraná. La actividad contará con la participación de 20 profesionales y reunirá a asistentes de diferentes provincias.

Nilda Godoy, integrante de la institución, explicó a Elonce que se trata de una propuesta particular dentro de la formación artística. “Hay muchos congresos de música popular, pero este es el único dedicado específicamente al canto popular, al menos del que tenemos conocimiento”, destacó.

Las jornadas incluirán mesas de ponencias, conversatorios e instancias de intercambio sobre investigaciones, experiencias y trabajos vinculados con el estudio de la música y el canto popular.

Talleres, clases y experiencias musicales

El programa también ofrecerá talleres vivenciales y clases individuales con docentes y especialistas provenientes de diferentes ramas del canto popular. Quienes deseen acceder a estas instancias podrán reservar previamente un encuentro con los profesores.

La apertura artística estará a cargo de Made in China, una agrupación reconocida en Paraná que cuenta entre sus integrantes con Elia Argento, estudiante de la Escuela Carminio. El cierre será protagonizado por Santa Jazz Ensamble, una big band que brindará un concierto junto a alumnos de la especialidad de la institución.

Participantes de diferentes provincias

La organización espera recibir asistentes de San Juan, Córdoba, Buenos Aires y distintas localidades entrerrianas. Godoy resaltó que las inscripciones anticipaban una importante convocatoria, tras la buena repercusión alcanzada por la edición anterior.

Durante la primera noche del congreso se realizará una peña en la que los participantes podrán compartir sus propuestas musicales. La actividad también estará abierta al público de Paraná.

La Escuela Carminio será sede del 4º congreso de canto popular

La cuarta edición fue organizada desde la carrera perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Peña a beneficio del congreso

Como actividad previa, este viernes se desarrollará una peña para recaudar fondos destinados a la organización del encuentro. La convocatoria será a las 21:30, en la feria Salta y Nogoyá.

La jornada ofrecerá música folclórica y servirá como antesala del Día Nacional del Chamamé. Desde la organización invitaron a la comunidad a participar y colaborar con el congreso.

Las inscripciones para las actividades del 9 y 10 de octubre continuaban abiertas. Las personas interesadas podían solicitar información mediante las redes sociales de la institución o escribir al correo electrónico congresocantopopular@gmail.com.