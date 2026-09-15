Bailarines anticiparon la celebración por los 131 años del Viejo Almacén Sauer de Colonia Yeruá

REDACCIÓN ELONCE
El Viejo Almacén Sauer de de Colonia Yeruá celebrará sus 131 años el próximo 4 de octubre, con la participación de las delegaciones Danesa y Criolla. Dos integrantes del taller de folclore de la UNER anticiparon la propuesta con una demostración en La Cocina de Elonce.
El Viejo Almacén Sauer de Colonia Yeruá (departamento Concordia) celebrará sus 131 años con danzas y tradiciones el próximo 4 de octubre. El encuentro rendirá homenaje a los inmigrantes daneses y a los gauchos que contribuyeron al desarrollo de las comunidades entrerrianas y dejaron una huella que continúa vigente.
La programación tendrá como protagonistas a la Delegación Danesa, encargada de representar la cultura heredada de quienes llegaron desde Dinamarca, y a la Delegación Criolla, que evocará el papel de los trabajadores rurales y las costumbres gauchescas.
En la previa de la celebración, Romina Díaz y Alexis Cantero, integrantes del taller de folclore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), visitaron La Cocina de Elonce y ofrecieron una demostración de baile.
Un anticipo a puro folclore
Los jóvenes contaron que recibieron la invitación para participar del aniversario y manifestaron su intención de acompañar la jornada. Ambos viven en Oro Verde y se incorporaron al taller universitario después de trasladarse desde el norte de Santa Fe para continuar sus estudios.
Romina es oriunda de Villa Minetti y estudia Ingeniería Agronómica. Durante la entrevista, relató que comenzó a bailar cuando tenía seis años y que llegó a Oro Verde en 2023 para cursar su carrera universitaria.
Alexis, por su parte, nació en Malabrigo y estudia la Licenciatura en Psicología. Explicó que comenzó a bailar durante la pandemia y que, después de mudarse para estudiar, conoció la propuesta artística de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Ante la consulta sobre su presencia en el festejo, los estudiantes confirmaron que fueron convocados. “Nos llegó la invitación y ojalá podamos estar ahí y acompañarlos”, señalaron durante su paso por el programa.
Homenaje a inmigrantes y gauchos
La celebración buscará recuperar los vínculos entre dos tradiciones fundamentales para la historia regional. Por un lado, la colectividad danesa mantendrá viva la memoria de las familias inmigrantes que llegaron a Entre Ríos con proyectos de trabajo y arraigo.
La Delegación Criolla, en tanto, homenajeará a los gauchos y su aporte a la vida productiva, social y cultural de la provincia. La propuesta reunirá música, danza y expresiones relacionadas con las raíces del territorio.
Desde la organización destacaron que el aniversario representará 131 años de encuentros, trabajo y tradiciones. También invitaron a la comunidad a participar de una jornada pensada para reconocer a quienes contribuyeron a construir la identidad de la región.
Otra presentación del taller universitario
Durante la entrevista, Romina y Alexis también invitaron al festival organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, previsto para el domingo 20 de septiembre. Indicaron que la actividad comenzará a las 20 y se extenderá hasta aproximadamente la 1.
Según explicaron, la primera parte de la propuesta estará dedicada al folclore y luego continuará con música a cargo de un DJ. La presentación será otra oportunidad para que el taller universitario comparta su trabajo con estudiantes y público en general.
La actuación ofrecida en La Cocina de Elonce permitió anticipar parte del clima que tendrá el aniversario del Viejo Almacén Sauer, donde las danzas argentinas y danesas volverán a encontrarse para celebrar más de un siglo de historia.