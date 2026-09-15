UPCN reclamó garantías laborales ante la transformación digital del Estado y solicitó que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo entrerriano incorpore expresamente la perspectiva de los empleados públicos. El sindicato presentó diferentes propuestas durante el debate en comisión de la Cámara de Diputados, aunque aseguró que todavía no recibió una respuesta de los legisladores.

La intervención se produjo en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos. Ante la posibilidad de que la iniciativa avance en la Legislatura, el gremio pidió que la implementación de los cambios tecnológicos sea progresiva y preserve los derechos de los trabajadores estatales.

Entre sus principales planteos, UPCN propuso incorporar un nuevo capítulo que garantice “una transición digital justa y ordenada para los trabajadores del Estado provincial”, sin afectar los derechos y garantías establecidos en las leyes provinciales 9755 y 9811, hasta que se suscriba un Convenio Colectivo de Trabajo.

Participación sindical en los cambios laborales

La propuesta establece que las modificaciones en la organización, las funciones, las condiciones de trabajo o cualquier otro aspecto sustancial de la relación laboral deberán discutirse previamente con las organizaciones gremiales que representan a los empleados.

UPCN también pidió que la digitalización no excluya a quienes tengan dificultades para acceder o utilizar las nuevas herramientas. Por ese motivo, planteó garantizar la asistencia humana y disponer canales alternativos para evitar que la brecha digital provoque la pérdida de derechos.

El sindicato sostuvo además que el Estado debe asegurar la capacitación, reconversión y participación activa de los trabajadores durante las distintas etapas de implementación, desarrollo y ejecución del proceso tecnológico.

Según el texto elaborado por el gremio, la administración provincial también deberá proporcionar las herramientas digitales necesarias para la profesionalización de sus empleados. Al mismo tiempo, tendrá que definir los grados de responsabilidad correspondientes a cada función y establecer el consecuente reconocimiento salarial.

UPCN presentó propuestas en Diputados (foto UPCN)

Principios para el uso de inteligencia artificial

Otro de los planteos estuvo relacionado con el artículo 12 del proyecto. UPCN propuso ampliar la definición de los principios éticos y las garantías destinadas a regular el uso responsable de tecnologías digitales y sistemas de inteligencia artificial dentro del Estado.

El sindicato consideró necesario incorporar mayores mecanismos de control sobre la utilización de esas herramientas. En ese sentido, pidió crear un Órgano de Supervisión Ética y Control de Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial.

La finalidad del organismo sería supervisar la aplicación de las nuevas tecnologías y verificar que su implementación respete los principios establecidos por la legislación, además de los derechos de los empleados públicos alcanzados por los cambios.

Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN (foto UPCN)

El planteo presentado en Diputados

La propuesta fue expuesta durante una reunión de comisión de la Cámara de Diputados. En representación de UPCN participaron la secretaria adjunta, Carina Domínguez; la integrante de la Comisión Directiva, Pamela Encina; y la asesora Sandra Varas.

Desde el gremio ratificaron su intención de intervenir en todas las discusiones vinculadas con las condiciones laborales de los trabajadores estatales. También advirtieron que la modernización de la administración pública debe desarrollarse con participación sindical y garantías concretas.

Hasta el momento, según informó UPCN, los legisladores no respondieron formalmente a las modificaciones presentadas. El sindicato espera que sus propuestas sean consideradas antes de que el proyecto de Transformación e Innovación Digital avance hacia su tratamiento legislativo.