Santa Fe: imputaron por femicidio a la pareja de la joven que murió tras ser quemada

Imputaron por femicidio a la pareja de la joven quemada en Santa Fe.

La Justicia imputó a un hombre de 34 años por el femicidio de Naiara Coronel, la joven de 20 años que murió tras sufrir graves quemaduras mientras se encontraba en la vivienda que compartía con su pareja en Santa Fe. La acusación se concretó luego de que la Fiscalía recibiera los resultados de las pericias realizadas para establecer cómo se había iniciado el fuego.

De acuerdo con El Litoral de Santa Fe, la fiscal Natalia Giordano le atribuyó al hombre la autoría del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)".

La audiencia imputativa se realizó este martes en los tribunales santafesinos, ante el juez penal Octavio Silva. El acusado permanecía detenido desde la semana pasada y fue asistido por el abogado Santiago Rocca.

La acusación por el femicidio

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, Coronel fue atacada por su pareja entre las 2 y las 3 de la madrugada del lunes 7 de septiembre, en la vivienda de calle Estrada al 1900 en la que ambos convivían.

"El imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderle fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir", sostuvo Giordano durante la audiencia.

La fiscal consideró que la conducta tuvo una intención homicida. "Es evidente que su objetivo fue matar a su pareja, a quien le produjo quemaduras de entre 85% y 90% del cuerpo", argumentó.

Además, indicó que Coronel y el imputado mantenían una relación de pareja y convivencia desde 2025. Según la investigación, el vínculo estuvo atravesado por "malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas" atribuidas al acusado contra la joven.

La primera versión del acusado

El hecho salió a la luz durante la madrugada del 7 de septiembre, cuando un incendio en la vivienda alertó a los vecinos. Al arribar los servicios de emergencia encontraron a Naiara con gravísimas quemaduras. Su pareja también presentaba lesiones.

Inicialmente, el hombre habría manifestado a los investigadores que se encontraba en el baño cuando escuchó gritos. Según esa primera versión, al salir encontró a Coronel envuelta en llamas y utilizó una manguera para intentar apagar el fuego.

(Uno Santa Fe)

Ante las circunstancias del episodio, la Fiscalía dispuso diferentes medidas para reconstruir lo sucedido, entre ellas pericias a cargo de Bomberos destinadas a establecer el origen y la mecánica del incendio.

Murió horas después del ataque

Naiara fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde ingresó en estado crítico debido a la extensión de las quemaduras. Quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva, pero murió durante la tarde de ese mismo lunes pese a los esfuerzos médicos.

A partir del fallecimiento, la investigación avanzó bajo los protocolos establecidos para las muertes violentas de mujeres, que determinan que deben ser investigadas inicialmente bajo la hipótesis de un posible femicidio.

Giordano ordenó entonces la detención de la pareja de la víctima. Con los resultados de las pericias de Bomberos y otros elementos incorporados a la causa, la fiscal resolvió imputarlo formalmente como presunto autor del femicidio.

La investigación judicial continuará para determinar las responsabilidades y avanzar con las próximas instancias del proceso penal.