Dos adolescentes resultaron heridos tras una balacera en barrio Cáritas de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Dos adolescentes resultaron heridos tras una balacera registrada este lunes por la noche en barrio Cáritas. Una de las víctimas recibió un disparo en el rostro y la otra, en un brazo. La Policía desplegó un amplio operativo.
Dos adolescentes resultaron heridos tras una balacera en barrio Cáritas, registrada alrededor de las 21 de este lunes, en inmediaciones de Pasaje Público y Antonio Berni, en Paraná. El episodio provocó un importante despliegue policial y era investigado para determinar las circunstancias del ataque.
Según la información preliminar, una de las víctimas sufrió una herida en el rostro, mientras que la otra recibió un impacto en uno de sus brazos. En principio, las lesiones no revestirían gravedad, dio cuenta Reporte 100.7.
Los primeros datos indicaban que los heridos serían una adolescente y un niño, quienes serían hermanos. Esta información, al igual que las circunstancias en las que fueron alcanzados por los disparos, permanecía bajo investigación.
Investigan un enfrentamiento previo
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, durante el episodio se escucharon numerosas detonaciones, situación que generó momentos de tensión entre los vecinos del sector.
Algunos residentes señalaron, además, que entre los disparos pudieron distinguir detonaciones compatibles con armas largas, que habrían sido disuasivas por parte de la Policía. Sin embargo, esta circunstancia no había sido confirmada oficialmente y deberá establecerse mediante las pericias correspondientes.
Las primeras averiguaciones apuntaban a la existencia de amenazas y conflictos previos entre dos grupos del barrio. Los investigadores procuraban determinar si esas diferencias estuvieron relacionadas con la balacera ocurrida durante la noche.
Amplio operativo policial
Tras los disparos, personal de la comisaría jurisdiccional, móviles del 911 y efectivos de grupos especiales desplegaron un amplio procedimiento en barrio Cáritas. Los investigadores trabajaban para reconstruir cómo comenzó el episodio, determinar desde dónde se efectuaron los disparos e identificar a las personas que participaron del enfrentamiento.
Además, se buscaban las armas utilizadas y no se descartaba que el avance de las diligencias derivara en detenciones. Se aguardaba información oficial para precisar la mecánica del hecho y el estado de salud de los adolescentes.