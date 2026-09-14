Un enfermero murió tras ser chocado por un policía y custodio de Vicegobernación de Mendoza que conducía alcoholizado

Un enfermero de 24 años murió tras un choque frontal con un automóvil conducido por un policía alcoholizado en la Ruta Nacional 40, a la altura del departamento mendocino de Lavalle. La víctima fue identificada como Diego Misael Dávila Oviedo.

El siniestro ocurrió el domingo, minutos antes de las 7, en inmediaciones de la escuela Abdón Abraham, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza. El joven circulaba en una motocicleta cuando chocó contra el vehículo manejado por Jonathan Salvador Araujo, de 39 años.

Según la hipótesis preliminar de la investigación, el automóvil habría invadido el carril contrario antes del impacto. Las pericias criminalísticas procuraban establecer con precisión la mecánica del hecho.

El policía tenía 1,95 gramos de alcohol en sangre

Tras la colisión, Dávila Oviedo y Araujo fueron trasladados en ambulancias al Hospital Central de Mendoza. El motociclista murió poco después debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el conductor del automóvil permaneció internado y recibió el alta médica el lunes.

El test de alcoholemia practicado al policía arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima del límite de 0,5 gramos permitido para conducir vehículos particulares en Mendoza, publicó TN.

La fiscal Mariana Gutiérrez imputó al agente por homicidio culposo agravado. La acusación tuvo en cuenta tanto el resultado de la alcoholemia como la presunta invasión del carril contrario.

La causa quedó radicada en la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle. Araujo permanecía como el único imputado mientras continuaban las pericias y la incorporación de pruebas al expediente.

Estaba dentro de su horario laboral

Araujo se desempeñaba como policía y cumplía tareas de custodia para la Vicegobernación de Mendoza. De acuerdo con la información incorporada a la causa, se encontraba dentro de su horario laboral cuando ocurrió el choque.

Desde la Vicegobernación informaron que el agente había salido de una guardia y debía dirigirse a las dependencias ubicadas en el Estadio Malvinas Argentinas. Su situación administrativa también comenzó a ser analizada después del siniestro.

La vicegobernadora Hebe Casado expresó su pesar por la muerte del enfermero y aseguró que puso a disposición de la Justicia toda la información necesaria para reconstruir lo ocurrido. Además, sostuvo que el caso debía investigarse “sin privilegios ni excepciones”.

Quién era la víctima

Diego Misael Dávila Oviedo vivía en Lavalle y trabajaba como enfermero.

La investigación continúa para establecer la velocidad de los vehículos, el punto exacto del impacto y las circunstancias en las que el policía habría ingresado al carril por el que circulaba la motocicleta.